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Doğalgaz faturalarını düşürecek yöntemler!

Kış aylarının gelmesine yakın zaman kala vatandaşların doğalgaz tüketimi artmaya başladı. Bu nedenle vatandaşlar, doğalgaz faturalarını nasıl düşürebileceklerini araştırıyor. Doğalgaz faturaları nasıl azaltılır? İşte doğalgaz faturalarınızı düşürmenin yolları.

01 Kasım 2020 Pazar 00:22
Doğalgaz faturalarını düşürecek yöntemler!
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Kışın gelişiyle birlikte vatandaşların enerji tüketimi arttı. Bu artışla birlikte özellikle doğalgaz faturaları hızla yükselmeye başladı. Doğalgaz harcamaları vatandaşların bütçelerini sarsmış ve bu da pek çok kişinin kara kara düşünmesine neden olmuştur. Doğalgaz maliyetleri nasıl azaltılır? Doğal gaz tüketimini azaltmanın yolları nelerdir?

Konutların Isı Yalıtımı Yapılmalı!

Enerji Verimliliği Deneği İcra Kurulu Başkanı Dr. Emre Alkin, doğalgaz maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin genel bir açıklama ile ilgili olarak şunları söyledi:


“Toplam enerji tüketiminin% 40'ı konut alanlarında kullanılıyor, konutlarda kullanılan enerjinin% 80'i Isıtmak ve soğutmak için kullanılır. Kışın gelişiyle birlikte doğalgaz faturaları yükselmeye başlar. Bu nedenle vatandaşlar doğalgaz maliyetlerini düşürmek için evlerine yalıtım malzemeleri yerleştirmelidir. Uzun vadede kısa değilse de bu tür ticaret olacaktır. Bunları kâr getirisi olarak kullanın. İzolasyon gaz maliyetlerini% 50 azaltabilir. "Dedi.

Az Kullanarak Doğalgaz Faturası Düşmez!

Emer Alkin, doğalgaz faturalarını düşürmek için doğalgaz tüketimini düşürmenin bir etkisi olmayacağını belirterek, "Doğalgaz, döviz cinsinden bir enerji. Dolayısıyla ne kadar kullanırsanız kullanın, bu faturalar belli bir miktarda görünmeye devam edecek. Kullanım miktarını azaltarak bu enerjiden gerektiği gibi yararlanamayacaksınız ve döviz kurlarındaki değişikliklerden dolayı beklenen tasarrufu sağlayamayacaksınız. Bu nedenle doğalgaz yalıtımı yapılarak uygun kullanım geliştirilmelidir.

Doğalgaz Faturalarını Düşürecek 5 Yöntemi!

Doğalgaz faturalarının azaltılmasına yönelik tavsiyelerde bulunan Emre Alkin, “Verimli enerji kullanarak aile bütçemizi koruyabilir ve milli bütçemizin gereksiz israfını önleyebiliriz. Doğalgaz söz konusu olduğunda Bazı yöntemler var. Öncelikle evde izolasyon kurmamız gerekiyor. Kullanılmayan odalardaki radyatörleri gereksiz yere çalışmasını engellemek için kapatmalıyız. Seçimimiz akıllı beyaz eşya olmalı. Enerjiyi izlemek için akıllı sayaçlar kullanmalıyız ve uygun önlemleri alın”. Şeklinde konuştu.



Son Güncelleme: 01.11.2020 00:22
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Anahtar Kelimeler:
FaturaKışDoğalgaz
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