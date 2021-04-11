Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? Doğalgaz başvuru ve iptal işlemleri

2021 yılında doğalgaz abonelik ücretlerinde güncelleme yaşanmasından sonra yeni abonelik fiyatları belli oldu.

2021 doğalgaz abonelik bedelleri ne kadar?

Doğalgaz abonelik bedelleri 2021 senesinde 200metrekareye kadar olan yerler ve 200metrekareden büyük olan yerler için iki farklı şekilde belirlendi. Böylece doğalgaz abonelik bedelleri şöyle;

-200 metrekareye kadar: 749TL + %18KDV= 883,82TL +Damga Vergisi

-200 metrekareden sonraki her 100metrekare için: 651TL + %18KDV= 768,18TL +Damga Vergisi şeklindedir.

Doğalgaz abonelik başvuruları nasıl yapılır?

Kiracı olan vatandaşlar doğalgaz abonelik başvurusu yapmak için gereken belgeler ile beraber yetkili kuruma giderek, abonelik tutarını ödeyip ve düzenlenen Doğalgaz Kullanım Sözleşmesini imzalayarak başvurusunu tamamlayabilir.

Ev sahibi olan vatandaşlar ise abonelik için istenen başvuru belgelerini hazırlayarak Abonelik başvurusunda bulunur ve bağlantı için anlaşma imzalar. Doğalgaz hizmeti alacağınız firmayı seçerek ve bina içi tesisatını yaptırırlar. Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için gereken belgeleri hazırlayarak ve sözleşmeyi imzalarlar. Sözleşmeyi yapıldıktan sonra dağıtım firması gaz açma için randevu verir ve gazı açarlar.

Doğalgaz abonelik başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

Kiracı olan vatandaşlardan istenen belgeler şöyle;

-Kimlik kartı

-Tapu belgesi veya kira sözleşmesi

Ev sahibi vatandaşlardan istenen abonelik dilekçesi

-Bina tesisat numarası

Bireysel kullanımlarda ev sahiplerinden istenen belgeler;

-Tapu sahibinin kimliği ve kimliğin fotokopisi

-Abone Bağlantı İşlemi Bilgi Beyan Formu

-Vekâletname (Tapu sahibinden başka biri abonelik başvurusunda bulunursa vekâletname istenir.)

Merkezi sistem için yukarıda sayılan belgelere ek olarak;

-Karar defterinin noter onaylı fotokopisi.

-İçerisinde sekiz daireden az daire olan binalar için kat maliklerinin imzalamış olduğu dilekçe

-8 daireden fazla daire olan binalar için karar defterine yazılmış kararlar

-Yönetimin vergi numarası.

Doğalgaz abonelik başvuruları nereye yapılır?

Abonelik başvuruları doğalgaz dağıtım şirketlerine yapılıyor. Bazı dağıtım firmaları başvuruları intenet üzerinden kabul etmektedir. Bu sebeple şubeye gitmeden önce firmanın intenet sitesine girerek başvurunun intenet üzerinden yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

Doğalgaz abonelik iptali nasıl yapılır?

Doğalgaz abonelik iptali için bulunduğunuz yerdeki dağıtım şirketinin abone merkezine giderek iptal başvurusu yapmanız gerekmektedir. Bu işlemi intenet üzerinden de yapmanız mümkündür. Fakat iptal başvurusunda bulunurken güvence bedelinin iade edilmesini mutlaka isteyin, yoksa bu bedeli daha sonra alamayabilirsiniz.

Doğalgaz kullanım bedeli nasıl hesaplanır?

Doğalgaz tüketimi ve buna bağlı olarak faturaya yansıyacak tutarda birçok faktöre bağlıdır. Bu hesaplamalar şöyle sıralanır;

-Evin metrekare olarak büyüklüğü

-Dış cephe izolasyonu

-Doğru kombi seçimi

-Evin coğrafik konumu (kuzey, güney, doğu ya da batı gibi)

-Dairenin kat durumu (ara kat, çatı katı ya da zemin katı gibi)

-Dairedeki radyatör sayısı

-Dairedeki radyatör seçimi

-Sıcak su kullanımında kombi ve su hattının uzunluğu

Doğalgaz sayacı düzenli bir şekilde okunup ay içerisinde kaç metreküp gaz tüketildiği yaklaşık olarak tahmin edilir. Kış ve yaz aylarında havanın sıcaklığına bağlı olarak bu tüketim miktarı değişebilmektedir. Bir ayda ortalama ne kadar gaz tükettiğinizi sayaçtaki endeksi not ederek öğrenebilirsiniz. Bir ay bekleyin ve endekse yeniden kontrol edin. Son baktığınız endeks değerinden ilk baktığınız endeks değerini çıkarın. Böylece faturanızdaki “Tüketim Miktarı”nı metreküp cinsinden bulmuş olursunuz.

Kalorifer sayısına göre hesaplama

Kalorifer sayısının fazla olması ve tüm radyatörlerin açık olarak kullanılması gaz tüketimini artırır. Evde kullanmadığınız odaların veya mutfak gibi genelde sıcak olan ortamların peteklerini kapatmanız gaz tüketimini azaltmaya yardımcı olacaktır. Her odada iki adet, mutfak ve banyosunda birer adet petek bulunan 3+1 bir daire ile odalarında ve diğer kullanım alanlarında aynı sayıda radyatör bulunan 1+1 dairenin doğalgaz harcamaları farklı olur.

Kombiyle çalışabilen üç tip ısıtma sistemi mevcuttur. Bunlar radyatör, yerden ısıtma ve fan coille üfleme şeklindedir. Yerden ısıtma sisteminde petek bulunmaz, döşemenin altına yerleştirilen borular vardır. Bu borular tüm evi dolaşır ve evin eşit derecede ısınmasını sağlar.

Kombi ayarına göre hesaplama

Doğalgaz faturanızın yüksek gelme nedenin başında kombi ısısının kırk derece üstü olmasıdır. Yani kırk dereceden sonra doğalgaz tüketimi daha çok olur ve kombi daha yorucu şekilde çalışır. Aynı zamanda alınan kombinin kilo watt cinsinden tüketimi çok önem taşımaktadır. Genelde iki ayrı grupta kombi vardır. Bunlar standart hermetik kombi, diğeri de premix tam yoğuşmalı kombidir. Bu iki cihaz farklı ihtiyaçlara göre tercih edilebilmektedir. Önek olarak 250metrekarelik bir evde yaşıyorsanız ve 17 kilo watt’lık bir kombi seçerseniz cihazın evi ısıtabilmesi için gereken tüketim miktarı iki katına çıkmaktadır.

Su ve ocak kullanımına göre hesaplama

Doğalgaz kaçak ve arıza durumlarında iletişim bilgileri nelerdir?

Evinizde sıcak su musluğunu her açtığınızda ocaktaki en büyük gözden yirmi adet aynı anda açılmış kadar gaz tüketimi olmaktadır. Bu durum; sıcak su musluğunu açıp kapattığınızda 15dakika boyunca evi ısıtmak için harcanan gazı tüketilir. Benzer bir şekilde ocağı her açtığınızda da geçerli olmaktadır. Aynı zamanda doğalgaz fiyatların yüksek olma sebebi ithal edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Doğalgazda herhangi bir sızıntı, koku veya kaçak tespit edilmesi halinde doğalgaz kaçağını hemen ALO 187’yi arayarak durumu bildirmeli ve tesisat numaranızı da bildirmeniz gerekeceğinden bu bilgileri de yanınızda bulundurulmalı. İllere göre doğalgaz dağıtım firmalarının iletişim bilgileri şöyle;

-AKSA – 444 41 87: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak kentlerine hizmet veriyor.

-AKMERCAN – 0416 225 31 19: Adıyaman, Artvin, Bartın, Hakkari, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şınak, Tunceli ve Zonguldak kentlerine hizmet veriyor.

-ENERYA – 444 84 29: Aksaray- Antalya, Aydın, Denizli, Erzincan, Karaman, Konya, Nevşehir ve Niğde kentlerine hizmet vermektedir.

-POLGAZ POLATLI – 0 312 490 01 90: Ankara’daki dağıtım firması.

-BAŞKENT DOĞALGAZ – 0 850 222 64 29: Ankara’da hizmet veriyor.

-KIZILCAHAMAM – 0 312 736 10 22: Ankara’da hizmet veriyor.

-KARGAZ – 0 850 480 21 87: Ardahan, Bolu, Çankırı, Karabük, Kars ve Kastamonu kentlerine hizmet veriyor.

-DOĞUGAZ – 0 436 213 08 88: Bingöl, Bitlis ve Muş illerine doğalgaz dağıtımı yapıyor.

-TOROSGAZ – 0 850 777 11 87: Burdur ve Isparta kentlerine hizmet veriyor.

-BURSAGAZ – 444 13 33: Bursa’dadır.

-İNEGÖLGAZ – 0 224 715 60 60: Bursa kentine hizmet veriyor.

-ÇORUM DOĞALGAZ – 444 01 87: Çorum kentine doğalgaz dağıtımı yapıyor.

-DİYARBAKIR DOĞALGAZ – 444 05 78: Diyarbakır’dadır.

-GAZDAŞ – 0 850 222 94 29: Edine, Gaziantep, Kırklareli, Kilis ve Tekirdağ kentlerine hizmet veriyor.

-PALEN ENERJİ – 0 442 235 55 15: Erzurum kentine dağıtım yapıyor.

-ESKİŞEHİR DOĞALGAZ – 0 222 330 00 00: Eskişehir kentine dağıtım yapıyor.

-SERHAT DOĞALGAZ – 0 850 480 31 87: Iğdır’dadır.

-BEDAŞ – 0 212 669 00 03: İstanbul’dadır.

-İGDAŞ – 0 212 499 1 111: İstanbul’dadır.

-İZMİRGAZ – 0 232 449 39 39: İzmir kentine hizmet veriyor.

-ARMADAŞ – 0 216 305 50 48: Kahramanmaraş’tadır.

-KAYSERİGAZ – 444 54 29: Kayseri kentine doğalgaz dağıtımı yapıyor.

-KIRGAZ – 0 318 224 06 46: Kırıkkale ve Kırşehir kentlerine dağıtım yapıyor.

-İZGAZ – 444 33 41: Kocaelidedir.

-PALGAZ ENERJİ – 0 262 644 99 40: Kocaelide hizmet veriyor.

-SELÇUK DOĞALGAZ – 444 11 87: Konya kentine doğalgaz dağıtımı yapıyor.

-ÇİNİGAZ – 0 274 226 05 05: Kütahyadadır .

-AGDAŞ – 0 264 888 2 888: Sakaryadadır..

-SAMGAZ – 444 11 87: Samsun kentine hizmet veriyor.

-ÇORDAŞ ÇORLU – 0 216 305 50 48: Tekirdağ’a dağıtım yapıyor.

-UDAŞ – 0 276 224 64 74: Uşaktatır..

-ARMAGAZ – 444 01 87: Yalovaya doğalgaz hizmeti veriyor.

-SÜRMELİ DOĞALGAZ – 444 01 87: Yozgata dağıtım hizmeti veriyor.

Gaz kokusu hissedildiğinde neler yapılır?

Gaz kokusu veya herhangi bir tuhaf koku hissettiğinizde, ilk önce hiç bir şeye dokunmadan ortamı havalandırmalı ve bina boşaltılmalıdır. Daha sonrasında yetkililere durumu bildirerek adresinize gelip durumu tespit etmeleri ve çözüme ulaştırmalarını sağlamanız gerekir.

Kapı zilini kesinlikle kullanmamalı, çakmak veya ateşli başka bir şeyde yakılmamalıdır. En kısa zamanda ortamı havalandırmalı ve evde bulunan elektrik prizleride dahil olmak üzere hiç bir elektronik eşyaya dokunmamalıdır. Doğalgaz ihbar hattı olan ALO 187’yi arayarak bilgiler verilmelidir.