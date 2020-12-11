Doğa Koleji İş Alımları, İş Başvuru Formu, İlanlar!

Doğa Koleji İş İlanları! İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’nin en geniş sektörlerinden biri olan eğitim sektöründe, büyüme her geçen gün daha da ilerlemektedir. Bütçede en fazla payı alan alanlardan biri olan eğitim sektörünü yöneten ve ilerleten Milli Eğitim Bakanlığı, istihdam için büyük uğraşlar içerisindedir. Yalnızca kamuda değil, özel sektörde de, özel eğitim kurumlarının pazar payı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Özel kurumlar içerisinde özellikle Doğa Koleji ismi, son dönelere imzasını attı diyebiliriz. Asıl güçlenişini İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından satın alınması ile yaşayan, faaliyetlerini geliştiren ve genişleten Doğa Koleji, büyümenin ardından yeni personel alımına da başladı. Doğa Koleji’nin yeni iş alımlarına ilgi oldukça yüksek. Talebin bu kadar fazla olmasıyla birlikte insanlar nasıl başvuru yapılacağı hakkında birtakım sorular sormaktadır.

Doğa Koleji Sahibi Kimdir?

Doğa Koleji, 2002 yılında kurulmuştur. Kuruluşunun ardından kısa bir zaman geçmesiyle bir marka haline gelmesi bir olmuştur. 2011 yılında Uluslararası Finans Kurumu IFC, Avrupa Yatırım Bankası fonu EIF, Almanya Kalkınma Bankası DEG, Hollanda Kalkınma Bankası FMO ve bunun gibi onlarca uluslararası yatırımcıların okuldan hisse aldığı bilinmektedir. 50 binden fazla öğrencisi olması, 100’ün üzerinde şubesi olması ile, önemli bir firma olan okul, bir süre sonra birtakım ekonomik sıkıntılar içerisine girdi. Öğretmenler ve çalışanlar tarafından yapılan “Maaş alamıyoruz!” isyanından sonra okul, İTÜ ETA Vakfı tarafından satın alındı. 125 kampüsü ile beraber, ülkemizdeki en önemli özel eğitim kurumu olan Doğa Koleji, İTÜ adı altında faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Hangi Şehirlerde Şubesi Var?

Türkiye’nin önemli özel okullarından biri olması sebebiyle adını ülkenin her yerinde duyurmuştur. Bu sebeple onlarca şubesi bulunan okul, 50 binin üzerinde öğrenciye hizmet vermektedir. Bunun yanında binlerce öğretmene de iş imkanı sunan bu özel okul, mevcut başarısını İTÜ ile birlikte daha da arttırmaktadır. Akademik, sportif, kültürel ve sosyal başarılara verilen önem ve ilginin üst düzeyde olduğu okul, ülkemizin hemen hemen her yerinde bulunmaktadır. İşte Türkiye’de Doğa Koleji bulunan şehirler ve okulları..

Acarkent Kampüsü

Acıbadem Bilim Kampüsü

Adana Kampüsü

Adıyaman Kampüsü

Ağrı Kampüsü

Ankara Bağlıca Kampüsü

Ankara Batıkent Kampüsü

Ankara Birlik Bilim Kampüsü

Ankara Çayyolu Kampüsü

Ankara Çukurambar Kampüsü

Ankara Eryaman Bilim Kampüsü

Ankara İncek Kampüsü

Ankara Keçiören Kampüsü

Antalya Alanya Kampüsü

Antalya Bilim Kampüsü

Antalya Konyaaltı Kampüsü

Ataşehir 1 Kampüsü

Ataşehir 2 Kampüsü

Avcılar Bilim Kampüsü

Aydın Kampüsü

Bahçelievler Kampüsü

Bahçeşehir Anaokulu

Bahçeşehir Kampüsü

Başakşehir Anaokulu

Başakşehir Kampüsü

Beykent Kampüsü

Beykoz Kampüsü

Beyoğlu Kampüsü

Bingöl Kampüsü

Bostancı Kampüsü

Bursa Hamitler Kampüsü

Bursa İnegöl Kampüsü

Bursa Özlüce Kampüsü

Büyükçekmece Kampüsü

Cevizlibağ Kampüsü

Çamlıca Kampüsü

Çanakkale Biga Kampüsü

Çanakkale Kampüsü

Çekmeköy Kampüsü

Çerkezköy Kampüsü

Çorum Kampüsü

Diyarbakır Kampüsü

Doğu Akdeniz Kampüsü

Elazığ Kampüsü

Erzincan Kampüsü

Eskişehir Kampüsü

Florya Anaokulu

Florya Kampüsü

Gaziantep Kampüsü

Gaziosmanpaşa Kampüsü

Giresun Kampüsü

Güneşli Kampüsü

Haliç Kampüsü

Halkalı Kampüsü

Hatay Kampüsü

Isparta Kampüsü

İzmir Aliağa Kampüsü

İzmir Ataşehir Kampüsü

İzmir Bergama 1 Kampüsü…

https://www.dogakoleji.k12.tr/Kampusler.aspx

Bu sayfa üzerinden bütün şubelerine ulaşabilirsiniz..

İş İlanları Ve Personel Alımı

İş ilanlarının personel ve farklı kadrolarda olabildiği pozisyonlar için pek çok başvuru mevcuttur. Ayrıca türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan onlarca şubesi için farklı alımlar olabilmektedir. Hangi pozisyonlarda olabileceği, işsizliğin arttığı bu dönemlerde oldukça ilgi çekmektedir. Deneyimli ve deneyimsiz personeller ilköğretim, lise ve üniversite mezunları pek çok farklı pozisyonlar için kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilmektedir.

Nereden Başvuru Yapılır?

Bu okullarda çalışmak isteyen her vatandaş iş başvurusunda bulunabilmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan ve yeterli kriterlere sahip olanlar bu fırsatlardan yararlanabilir. İlk olarak Doğa Koleji resmi intenet sitesinden, kariyer sitelerinden ve sosyal medya üzerinden iş ilanlarını takip etmelisiniz. Daha sonra iyice inceleyip kendinize uygun başvuruyu bulabilirsiniz. CV’nizi ilgili yere bırakarak başvurunuzu tamamlamış olursunuz.