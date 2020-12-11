İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Doğa Koleji İş Alımları, İş Başvuru Formu, İlanlar!

Türkiye'nin yükselen yıldız okullarından biri olan Doğa Koleji, İTÜ adı altında çalışmaya başlamıştır. Bu birliktelik sonrasında daha da ününü yayan okul, pek çok alanda pek çok kişiye iş fırsatı sunmaktadır. Pek çok şubesi bulunan okulun personel ve eleman alımları devamlı sürmektedir.

11 Aralık 2020 Cuma 14:00
Doğa Koleji İş Alımları, İş Başvuru Formu, İlanlar!
Takip Et:

Doğa Koleji İş İlanları! İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’nin en geniş sektörlerinden biri olan eğitim sektöründe, büyüme her geçen gün daha da ilerlemektedir. Bütçede en fazla payı alan alanlardan biri olan eğitim sektörünü yöneten ve ilerleten Milli Eğitim Bakanlığı, istihdam için büyük uğraşlar içerisindedir. Yalnızca kamuda değil, özel sektörde de, özel eğitim kurumlarının pazar payı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Özel kurumlar içerisinde özellikle Doğa Koleji ismi, son dönelere imzasını attı diyebiliriz. Asıl güçlenişini İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından satın alınması ile yaşayan, faaliyetlerini geliştiren ve genişleten Doğa Koleji, büyümenin ardından yeni personel alımına da başladı. Doğa Koleji’nin yeni iş alımlarına ilgi oldukça yüksek. Talebin bu kadar fazla olmasıyla birlikte insanlar nasıl başvuru yapılacağı hakkında birtakım sorular sormaktadır.

 

Doğa Koleji Sahibi Kimdir?

Doğa Koleji, 2002 yılında kurulmuştur. Kuruluşunun ardından kısa bir zaman geçmesiyle bir marka haline gelmesi bir olmuştur. 2011 yılında Uluslararası Finans Kurumu IFC, Avrupa Yatırım Bankası fonu EIF, Almanya Kalkınma Bankası DEG, Hollanda Kalkınma Bankası FMO ve bunun gibi onlarca uluslararası yatırımcıların okuldan hisse aldığı bilinmektedir. 50 binden fazla öğrencisi olması, 100’ün üzerinde şubesi olması ile, önemli bir firma olan okul, bir süre sonra birtakım ekonomik sıkıntılar içerisine girdi. Öğretmenler ve çalışanlar tarafından yapılan “Maaş alamıyoruz!” isyanından sonra okul, İTÜ ETA Vakfı tarafından satın alındı. 125 kampüsü ile beraber, ülkemizdeki en önemli özel eğitim kurumu olan Doğa Koleji, İTÜ adı altında faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

 

Hangi Şehirlerde Şubesi Var?

Türkiye’nin önemli özel okullarından biri olması sebebiyle adını ülkenin her yerinde duyurmuştur. Bu sebeple onlarca şubesi bulunan okul, 50 binin üzerinde öğrenciye hizmet vermektedir. Bunun yanında binlerce öğretmene de iş imkanı sunan bu özel okul, mevcut başarısını İTÜ ile birlikte daha da arttırmaktadır. Akademik, sportif, kültürel ve sosyal başarılara verilen önem ve ilginin üst düzeyde olduğu okul, ülkemizin hemen hemen her yerinde bulunmaktadır. İşte Türkiye’de Doğa Koleji bulunan şehirler ve okulları..

Acarkent Kampüsü

Acıbadem Bilim Kampüsü

Adana Kampüsü

Adıyaman Kampüsü

Ağrı Kampüsü

Ankara Bağlıca Kampüsü

Ankara Batıkent Kampüsü

Ankara Birlik Bilim Kampüsü

Ankara Çayyolu Kampüsü

Ankara Çukurambar Kampüsü

Ankara Eryaman Bilim Kampüsü

Ankara İncek Kampüsü

Ankara Keçiören Kampüsü

Antalya Alanya Kampüsü

Antalya Bilim Kampüsü

Antalya Konyaaltı Kampüsü

Ataşehir 1 Kampüsü

Ataşehir 2 Kampüsü

Avcılar Bilim Kampüsü

Aydın Kampüsü

Bahçelievler Kampüsü

Bahçeşehir Anaokulu

Bahçeşehir Kampüsü

Başakşehir Anaokulu

Başakşehir Kampüsü

Beykent Kampüsü

Beykoz Kampüsü

Beyoğlu Kampüsü

Bingöl Kampüsü

Bostancı Kampüsü

Bursa Hamitler Kampüsü

Bursa İnegöl Kampüsü

Bursa Özlüce Kampüsü

Büyükçekmece Kampüsü

Cevizlibağ Kampüsü

Çamlıca Kampüsü

Çanakkale Biga Kampüsü

Çanakkale Kampüsü

Çekmeköy Kampüsü

Çerkezköy Kampüsü

Çorum Kampüsü

Diyarbakır Kampüsü

Doğu Akdeniz Kampüsü

Elazığ Kampüsü

Erzincan Kampüsü

Eskişehir Kampüsü

Florya Anaokulu

Florya Kampüsü

Gaziantep Kampüsü

Gaziosmanpaşa Kampüsü

Giresun Kampüsü

Güneşli Kampüsü

Haliç Kampüsü

Halkalı Kampüsü

Hatay Kampüsü

Isparta Kampüsü

İzmir Aliağa Kampüsü

İzmir Ataşehir Kampüsü

İzmir Bergama 1 Kampüsü…

https://www.dogakoleji.k12.tr/Kampusler.aspx

Bu sayfa üzerinden bütün şubelerine ulaşabilirsiniz..

İş İlanları Ve Personel Alımı

İş ilanlarının personel ve farklı kadrolarda olabildiği pozisyonlar için pek çok başvuru mevcuttur. Ayrıca türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan onlarca şubesi için farklı alımlar olabilmektedir. Hangi pozisyonlarda olabileceği, işsizliğin arttığı bu dönemlerde oldukça ilgi çekmektedir. Deneyimli ve deneyimsiz personeller ilköğretim, lise ve üniversite mezunları pek çok farklı pozisyonlar için kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilmektedir.

Nereden Başvuru Yapılır?

Bu okullarda çalışmak isteyen her vatandaş iş başvurusunda bulunabilmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan ve yeterli kriterlere sahip olanlar bu fırsatlardan yararlanabilir. İlk olarak Doğa Koleji resmi intenet sitesinden, kariyer sitelerinden ve sosyal medya üzerinden iş ilanlarını takip etmelisiniz. Daha sonra iyice inceleyip kendinize uygun başvuruyu bulabilirsiniz. CV’nizi ilgili yere bırakarak başvurunuzu tamamlamış olursunuz.

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 14:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doğa KolejiIş IlanıIş AlımlarıBaşvuruİTÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Namaz kılmaya gitti hayatının şokunu yaşadı
Namaz kılmaya gitti hayatının şokunu yaşadı
Tuzla'da bir sitenin saunasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı
Tuzla'da bir sitenin saunasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı
Ekmek pişirmek için toplanan kadınlar birbirine korona-virüs bulaştırdı! Vaka sayısı 72
Ekmek pişirmek için toplanan kadınlar birbirine korona-virüs bulaştırdı! Vaka sayısı 72
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayarak kaçan eski erkek arkadaşı tutuklandı
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayarak kaçan eski erkek arkadaşı tutuklandı
Ekmek pişirmek için toplananlardan 72 kişi pozitif çıktı
Ekmek pişirmek için toplananlardan 72 kişi pozitif çıktı

Popüler Haberler

Doğa Koleji İş Alımları, İş Başvuru Formu, İlanlar!
KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? 2020 KYK borçları silinecek mi?
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2020 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
Ayak bileği burkulması ağrısı nasıl geçer? Ayak bileği burkulması ağrısına neler iyi gelir?
Asgari ücret hesaplama nasıl yapılır, kaç gün üzerinden hesaplanır?
2020 Yılında Hangi Bankalar 30.000 TL Kredi Veriyor? Şartlar Nedir?
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
Green card başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli?
Sevgili ile izlenebilecek İMBD puanına göre en iyi 20 aşk filmi önerisi
BluTV Aynen Aynen yen 4.Sezon ne zaman başlayacak? Aynen Aynen yeni sezon için onay çıktı!
Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulubü'nde Binali Yıldırım Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü Söyledi
2020 Topkapı Sarayı ne zaman açılıp ne zaman kapanıyor? 2020 Topkapı Sarayı giriş ücreti ve saatleri
Evde bakım parası alma şartları nelerdir, kimlere verilir? Evde bakım aylığı 2020 miktarı ve alma işlemleri
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2020
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Emanet dizisine katılan Gülderen Güler kimdir? Kiraz karakteri kimdir?
Gürcistan güncel asgari ücret tutarları 2020
Aralık 2020 asgari ücret tutarı ne kadar? İşte, Aralık 2020 AGİ dahil asgari ücret tutarı AGİ tablosu
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.