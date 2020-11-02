Diyetisyen olabilmek için hangi bölümü seçmek gerekiyor? Diyetisyenlerin iş imkanları nasıl?

Diyetisyen Nedir?

Diyetisyen; insanlara hizmet eden kişileri ifade eder. Sağlıklı dengeli bir beslenme planı izler, gıda kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun kullanılmasını sağlar ve bu konularda toplumu bilgilendirir. Beslenme uzmanının bir diğer adı da beslenme uzmanıdır.

Beslenmedeki değişiklikler ve bazı besinlerin insan sağlığını etkileyecek şekilde üretilmesi ile insan sağlığı tehdit edici bir durum haline geldi. Bunların arasında iç organlarda fazla kilo ve kilo nedeniyle yaşamı tehdit eden hastalıklar bulunmaktadır. Çeşitli kanserler, özellikle kalp ve damar hastalıkları ve yağlı karaciğer gibi hastalıklar bile sağlıksız beslenme ile ilgilidir. İşte burada sağlıklı beslenme uzmanının beslenme uzmanı devreye giriyor. Başka bir deyişle diyetisyen, sadece kilo vermek isteyen kişilere tavsiyelerde bulunan uzman olarak tanımlanamaz. Genellikle sağlıklı ve dengeli beslenmeye kendini adamış kişilerdir.

Diyetisyen Nasıl Olunur?

Diyetisyen olmak isteyenler hangi bölümden mezun olmaları gerekiyor kısaca bir göz atalım.

Diyetisyen Olmak İçin Hangi Bölümü Bitirmek Gerekir?

Diyetisyen olmak isteyenler "Beslenme ve Diyetetik" lisans bölümüne girmek için TYT ve AYT sınavlarına girmelidir. Bu nedenle kaç yıl beslenme uzmanı olmanın cevabı 4'tür.

4 yıllık lisans programından mezun olan bahsettiğimiz kişiler beslenme uzmanı unvanını almaktadır.

Ayrıca diyetisyenler aynı bölümde lisansüstü dersler alınarak tamamlanabilir. Ancak, çoğu lisansüstü program, lisansüstü programlarla uyumluluk gerektirir. Diğer bir deyişle, sağlık bilimleriyle ilgili alanlardan mezun olanlar, lisansüstü ders alma konusunda daha fazla fırsata sahip oluyor.

Gördüğünüz gibi beslenme uzmanları tıp mezunu değiller.

Diyetisyen Olmak İçin Kaç Puan Gerekir?

Diyetisyen olmak için üniversite sınavında belirli bir puan almanız gerekmektedir. Şöyle ki:

Puanlar devlet ve vakıf üniversitelerine göre değişmektedir.

Ayrıca puan, özel üniversitelerin burs oranlarına göre değişmektedir.

Ortalama puan aralığı 400-440'tır.

Diyetisyenlik Sayısal mı Eşit Ağırlık mı?

Bu bölüm sayısal puanlarına göre öğrenci kabul etmektedir.

Eşit ağırlıkla diyetisyen olup olmama sorusu sık sorulan sorulardan biridir. Elbette eşit ağırlıktaki öğrenciler içeriğin bu kısmını kendi tercihlerine göre yazabilirler ancak bu alanı tercih edecekleri için katsayı problemleriyle karşılaşacaklardır.

Diğer bir deyişle sayısal puanlarla mezun olan lise öğrencilerinin bu bölüme girme şansı aynı kilodaki öğrencilere göre daha yüksektir. Ek olarak, eşit ağırlıktaki öğrenciler de daha sayısal problemleri çözmelidir.

Diyetisyen Olmak İçin Hangi Liseye Gidilir?

Diyetisyenler Ne İş Yapar?

Lisede puan türünün diyetisyenlik için çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu durumda öğrenci üniversitede diyetisyen okumak istiyorsa lisedeyken sayısal bölümünü seçmesi daha avantajlı olacaktır. Fen liseleri bu konuda bir istisnadır. Çünkü fen liselerinde okuyan öğrenciler otomatik olarak sayısal puan türünü seçeceklerdir. Diyetisyen olmak isteyen öğrencilerin matematik ve fen derslerine odaklanmaları gerekir.

Nasıl diyetisyen olunacağı konusunda bilgi verdikten sonra bu kişilerin çalışmalarına değinmek gerekir. Adından da anlaşılacağı gibi diyetisyenler çoğunlukla insanlar için beslenme planları oluşturur. Bir beslenme uzmanının iş tanımı aşağıdaki unsurları içerir:

Yaşa, cinsiyete ve fiziksel sağlığa uygun özel bir beslenme planı geliştirir.

Besin değeri hakkında bilgi verir.

İnsanların enerji ihtiyaçlarını hesaplar.

Yiyeceklerin depolanması, saklanması ve pişirilmesi sırasında oluşabilecek riskleri hesaplar.

En doğru yemek hazırlama yöntemi hakkında bilgi verir.

Sağlıksız diyetlerin tehlikeleri hakkında ikna edici bir şekilde, müdahaleye neden olmadan bire bir tartışır.

Sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine katılın ve bu konuyla ilgili materyaller hazırlar.

Gıdanın insan vücudu üzerindeki etkileri hakkında bilgi verir.

Günlük enerjiye daha fazla ihtiyaç duyan insanlar için (sporcular gibi) özel yemek planları oluşturur.

Yiyecek ve hastalık arasındaki araştırmaya katkıda bulunur.

Diyetisyenlerde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Maalesef günümüz şartlarında, özellikle şehir hayatında birçok insan sağlıklı beslenme alışkanlıklarını ihmal etmektedir. İnsanların hazır yiyeceklere ve hızlı yiyeceklere olan ilgisinin artmasıyla, hastalıklar aynı anda insan yaşamını etkileyen bir aralığa ulaştı. Bu noktada diyetisyenleri görevi çok fazladır.

Alışkanlıkları değiştirmenin zor olduğunu düşünürsek bir diyetisyenin ilk prensibinin sabırlı olmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu sabırsız, hızlı kilo vermek isteyen veya diyetini değiştirmek istemeyen kişiler için önemlidir.

Diyetisyenler, çalışmaları sırasında birçok inatçı kişiyle karşılaşabilirler. Bir diyetisyenin sorumluluklarından biri de hoşgörülü olmak ve bu insanlar için zamanla dil geliştirmektir.

Ancak diyetisyenler araştırmaya devam etmelidir. Üniversite eğitiminin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olduğunu düşünmeden, gelişim odaklı bir öğrenme planı oluşturması gerekir.

Daha yüksek iletişim becerisine sahip kişiler bu alanda daha büyük başarılar elde edeceklerdir. Özellikle büyük grupların araştırılmasında toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Diyetisyenlerin İş İmkanları Nelerdir?

Diyetisyen mesleği sağlık alanına göre paraleldir. Şöyle açıklayalım:

Diyetisyen çoğunlukla hastanelerde çalışabilir.

Kendi kliniğini açabilir.

Üniversitede okuduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edenler akademik kariyerlerini geliştirebilir ve üniversitede öğretmenlik yapabilirler.

Spor kulüplerinde, kilo verme merkezlerinde, okullarda, fabrikalarda, anaokullarında ve bakımevlerinde de iş imkanları bulunmaktadır.

Obeziteyi tedavi eden doktorlarla çalışabilirler.

Çok fazla diyetisyenin olduğu alanlarda çalışanlar, sorumlu diyetisyen olarak hareket edebilirler.

Beslenme konusunda bilgi vermek için TV şovlarına katılabilir, kitap yazabilir, röportaj dergi ve gazete yapabilirler. Sosyal, görsel ve yazılı medyada yer bulmak da daha fazla tanınmayı beraberinde getiriyor.

Diyetisyenler Ne Kadar Kazanır?

Bir diyetisyenin maaşı, personelin kuruma veya kuruluşa bağlıdır: