Diyarbakır'ın risk grubu ve renk kodu ne? Diyarbakır'da sokağa çıkmak yasak mı?

Koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme sürecine giren ülkemizde, vaka sayılarının çok olduğu yerlerde tedbirler sürerken, vaka sayılarının az olduğu yerlerde tedbirler esnetildi. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak ayrılan bölgelerde kontrollü normalleşme bölgedeki vaka sayısına göre belirleniyor. Vatandaşlar ise yaşadıkları şehrin hangi renk grubunda yer aldığını ve hangi yasaklarını kapsadığını merak ediyor. Diyarbakır’da yaşayan vatandaşlar da bu konu üzerinde araştırmalar yapıyor.
Diyarbakır’ın risk grubu ve renk kodu
Son Güncelleme: 04.03.2021 15:38