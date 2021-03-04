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Diyarbakır'ın risk grubu ve renk kodu ne? Diyarbakır'da sokağa çıkmak yasak mı?

Koronavirüs salgınında yeni bir döneme giren Türkiye’de, vaka sayılarının çok olduğu illerde tedbirlere devam ederken, vaka sayılarının az olduğu bölgelerde tedbirler azaltıldı. Vatandaşlar ise yaşadıkları yerlerin durumunu merak ediyor. Diyarbakır halkı da, Diyarbakır’ın hangi risk grubunda yer aldığını ve Diyarbakır’da yasakların devam edip etmediğini araştırıyor. İşte Diyarbakır’ın yer aldığı risk grubu ve detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 15:38
Diyarbakır'ın risk grubu ve renk kodu ne? Diyarbakır'da sokağa çıkmak yasak mı?
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Koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme sürecine giren ülkemizde, vaka sayılarının çok olduğu yerlerde tedbirler sürerken, vaka sayılarının az olduğu yerlerde tedbirler esnetildi. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak ayrılan bölgelerde kontrollü normalleşme bölgedeki vaka sayısına göre belirleniyor. Vatandaşlar ise yaşadıkları şehrin hangi renk grubunda yer aldığını ve hangi yasaklarını kapsadığını merak ediyor. Diyarbakır’da yaşayan vatandaşlar da bu konu üzerinde araştırmalar yapıyor.

Diyarbakır’ın risk grubu ve renk kodu

Diyarbakır mavi koda sahip illerden bir tanesi. Bu da Diyarbakır’da vaka sayısının düşük olduğunu ve düşük riskli olduğu anlamına geliyor. Düşük riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor. Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, mavi koda sahip illerde kalkmış durumda. Sadece akşam 21:00 ile sabah 05:00 arasında sokağa çıkmak yasak. Bu yasak ülke genelinde sürüyor ve Diyarbakır’ı da kapsıyor. Onun dışında Diyarbakır için bir sokağa çıkma yasağı söz konusu değil.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKoronavirüs
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