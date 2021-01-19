Diyarbakır'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi: 10 yaralı

16 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası akşam saatlerinde Diyarbakır'da meydana geldi.

Dünden bu yana yağan yoğun kar ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bir çok kente olduğu gibi Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın hissedilir derece düşmesi sonucu Diyarbakır'da yollarda buzlanmalar meydana geld.

16 araç birbirine girdi 10 kişi yaralandı

Akşama doğru ise Diyarbakır merkez ilçesi Kayapınar'da don ve buzlanma sebebiyle 22 otomobilin birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede kazaya karışan araçlarda bulunan toplam 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralanan vatandaşlar yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırılırken, karayolunda kaza sebebiyle uzun araç kuyruları oluştu.

Ekipleri uzun süren çalışması sonucu yol trafiğe açıldı ve ekipler sürücüleri buzlanma karşısında uyardı.