Diyarbakır'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi: 10 yaralı

16 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası akşam saatlerinde Diyarbakır'da meydana geldi.
Dünden bu yana yağan yoğun kar ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bir çok kente olduğu gibi Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın hissedilir derece düşmesi sonucu Diyarbakır'da yollarda buzlanmalar meydana geld.
16 araç birbirine girdi 10 kişi yaralandı
Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede kazaya karışan araçlarda bulunan toplam 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralanan vatandaşlar yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırılırken, karayolunda kaza sebebiyle uzun araç kuyruları oluştu.
Ekipleri uzun süren çalışması sonucu yol trafiğe açıldı ve ekipler sürücüleri buzlanma karşısında uyardı.