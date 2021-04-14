Diyarbakır’da yaşanan uyuşturucu satıcıları çatışmasında 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’da meydana gelen olayda Bağlar İlçesi Fatih Mahallesinde iki uyuşturucu satıcısı grup arasında çıkan kavga kısıtlama saatlerinde meydana gelirken ilk önce sözlü başlatan tartışma daha sonra silahlı çatışmaya döndü.

İki grup arasında gerçekleşen çatışmada 2 kişi vücutlarına aldıkları kurşun ile yaralanırken çevre sakinlerinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken altına alındılar. Polis ekipleri kavganın çıktığı sokağı kapatarak incelmelerde bulundu. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulurken park halindeki bir otomobilinde kurşun hedefi olduğu görüldü.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

