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Diyarbakır’da yaşanan uyuşturucu satıcıları çatışmasında 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde gerçekleşen çatışma kısıtlama saatinde iki farklı uyuşturucu satıcısı arasında gerçekleşti. İki grup arasında gerçekleşen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 01:29
Diyarbakır’da yaşanan uyuşturucu satıcıları çatışmasında 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır’da meydana gelen olayda Bağlar İlçesi Fatih Mahallesinde iki uyuşturucu satıcısı grup arasında çıkan kavga kısıtlama saatlerinde meydana gelirken ilk önce sözlü başlatan tartışma daha sonra silahlı çatışmaya döndü.

İki grup arasında gerçekleşen çatışmada 2 kişi vücutlarına aldıkları kurşun ile yaralanırken çevre sakinlerinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken altına alındılar. Polis ekipleri kavganın çıktığı sokağı kapatarak incelmelerde bulundu. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulurken park halindeki bir otomobilinde kurşun hedefi olduğu görüldü.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 14.04.2021 01:29
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırçatışma
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