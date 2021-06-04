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Diyarbakır'da trafoya çarpan tır sebebiyle yangın çıktı

Kontrolden çıkan bir tır trafoya çarpınca üzerine elektrik tellerinin düşmesi sebebiyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

04 Haziran 2021 Cuma 14:34
Diyarbakır'da trafoya çarpan tır sebebiyle yangın çıktı
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Diyarbakır'da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre batı çevre yolu cezaevi kavşağında, kimliği belirlenemeyen bir tır sürücüsü sürücüsünün akşam saatlerinde şoförün kontrolü kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki trafoya çarptı. Gerçekleşen kaza sonrasında elektrik telleri düşen tır, bir anda yanmaya başladı.

Olayın yoldan geçen kişilerin ihbar etmesiyle birlikte alana itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay bölgesine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık olarak 1 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yanan tır kullanılmaz hale gelirken gerçekleşen kazada yaralanan sürücü ise sağlık görevlilerince ambulans ile birlikte hastaneye götürüldü.


Son Güncelleme: 04.06.2021 14:34
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Anahtar Kelimeler:
TırKaza
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