Diyarbakır'da trafoya çarpan tır sebebiyle yangın çıktı

Diyarbakır'da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre batı çevre yolu cezaevi kavşağında, kimliği belirlenemeyen bir tır sürücüsü sürücüsünün akşam saatlerinde şoförün kontrolü kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki trafoya çarptı. Gerçekleşen kaza sonrasında elektrik telleri düşen tır, bir anda yanmaya başladı.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayın yoldan geçen kişilerin ihbar etmesiyle birlikte alana itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay bölgesine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık olarak 1 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yanan tır kullanılmaz hale gelirken gerçekleşen kazada yaralanan sürücü ise sağlık görevlilerince ambulans ile birlikte hastaneye götürüldü.

