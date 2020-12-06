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Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı

Diyarbakır Yenişehir ilçesinde önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda kavga çıktı. Olay müdahale eden polis kavgaya karışanlara kısıtlama ihlali cezası kesti.

06 Aralık 2020 Pazar 22:31
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
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Kavga olayı Diyarbakır Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde meydana geldi.

Aralarında önceden husumet bulunan iki grup kısıtlamanın devam etttiği saatlerde dışarıda karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa süre içinde taşlı,sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.Grup içinde bulunan 4 kişi bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralanırken, kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavga yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.

KAVGAYA KARIŞANLARA KISITLAMA İHLALİ CEZASI

Olayları yatıştıran polis ekipleri ise kavgaya karışanları tespit ederek, kısıtlama ihlalinden 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti. Toplanan kalabalığı ise sık sık anonslar ile uyardı.



Son Güncelleme: 06.12.2020 22:31
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSokağa çıkma Kısıtlaması
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