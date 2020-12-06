Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı

Kavga olayı Diyarbakır Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde meydana geldi.

Aralarında önceden husumet bulunan iki grup kısıtlamanın devam etttiği saatlerde dışarıda karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa süre içinde taşlı,sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.Grup içinde bulunan 4 kişi bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralanırken, kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavga yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.

KAVGAYA KARIŞANLARA KISITLAMA İHLALİ CEZASI

Olayları yatıştıran polis ekipleri ise kavgaya karışanları tespit ederek, kısıtlama ihlalinden 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti. Toplanan kalabalığı ise sık sık anonslar ile uyardı.