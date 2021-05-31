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Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da akraba olan iki aile fertleri arasında çıkan kavgada silahlar patladı. Kurşunların hedefi olan 1 kişi can verirken, 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:48
Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı
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Bir kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı, Diyarbakır'da yaşandı.

Diyarbakır Bağlar'da bugün öğlen saatlerinde ilçede yaşayan ve akraba olan iki aile bireyleri arasında henüz bilinmeyen sebepler tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte aile fertleri birbirlerine silah ve sopalarla saldırdı.

1 kişi can verdi , 4 kişi yaralandı

Mahallelinin silahlı kavgayı polise ihbar etmesiyle olay yerine kısa süre içinde ekipler yönlendirildi. Kaza bölgesine gelen ekipler silahların patladığı kavgada yaralanan 4 kişiyi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Doktoların hastanedeki tüm çabalarına rağmen 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişinin tedavileri ise devam ediyor..

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBağlarKaza
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