Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı

Bir kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı, Diyarbakır'da yaşandı.
Diyarbakır Bağlar'da bugün öğlen saatlerinde ilçede yaşayan ve akraba olan iki aile bireyleri arasında henüz bilinmeyen sebepler tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte aile fertleri birbirlerine silah ve sopalarla saldırdı.
1 kişi can verdi , 4 kişi yaralandı
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.
Son Güncelleme: 31.05.2021 18:48