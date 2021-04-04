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Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 çocuk yaralandı

Gece saatlerinde Diyarbakır Bağlar'da aralarında eskiden kalma anlaşmazlık bulunan iki grup arasında silah kavga yaşandı. Kavga çatışmanın arasında kalan 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

04 Nisan 2021 Pazar 00:14
Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 çocuk yaralandı
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8 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı silahlı kavga olay gece geç saatlerde Diyarbakır Bağlar'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre gece saatlerinde ilçede, aralarında eskiden kalma anlaşmazlık bulunan iki grup fertleri sokak ortasında karşılaştı.

Grup arasında kısa süren konuşma sonrasında tartışma çıktı ve kısa süre içinde arbedeye dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından silahlar çekildi.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

İki grubun silahlı kavgası sırasında sokaktan geçen ve olayla ilgili olmayan 8 yaşındaki Y.A'ya mermiler isabet etti ve çocuk yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerinde gelen ekipler yaralanan 8 yaşındaki çocuğu yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırırken, Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:14
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Anahtar Kelimeler:
DİYARBAKIR KAVGASilahlı Kavga
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