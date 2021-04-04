Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 çocuk yaralandı

8 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı silahlı kavga olay gece geç saatlerde Diyarbakır Bağlar'da yaşandı.
Gelen bilgilere göre gece saatlerinde ilçede, aralarında eskiden kalma anlaşmazlık bulunan iki grup fertleri sokak ortasında karşılaştı.
Grup arasında kısa süren konuşma sonrasında tartışma çıktı ve kısa süre içinde arbedeye dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından silahlar çekildi.
8 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
Olay yerinde gelen ekipler yaralanan 8 yaşındaki çocuğu yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırırken, Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Güncelleme: 04.04.2021 00:14