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Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı

Diyarbakır’da bir markette alışveriş yaparken içeri giren soyguncuya müdahale ederek soygunu engelleyen müşteri hırsızın amacına ulaşmasını engelledi. Yaşanan o anlar ise işyeri güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

29 Aralık 2020 Salı 20:20
Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı
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20 gün önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir markette alışveriş yaptığı sırada markete girerek kasaya yönelip paraları almak isteyen soyguncuya müşteri müdahalede bulundu. İçeri giren silahlı soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanan müşteri soyguncunun üzerine atlayarak soygunu engelledi. Yaşanan boğuşma sonrasına soyguncu amacına ulaşmayarak marketten hızlıca dışarı çıktı.

Amacına ulaşamayan hırsız silahıyla birlikte dükkândan koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.



Son Güncelleme: 29.12.2020 20:20
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHırsızlık
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