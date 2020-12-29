Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı

20 gün önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir markette alışveriş yaptığı sırada markete girerek kasaya yönelip paraları almak isteyen soyguncuya müşteri müdahalede bulundu. İçeri giren silahlı soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanan müşteri soyguncunun üzerine atlayarak soygunu engelledi. Yaşanan boğuşma sonrasına soyguncu amacına ulaşmayarak marketten hızlıca dışarı çıktı.

Amacına ulaşamayan hırsız silahıyla birlikte dükkândan koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.