Diyarbakır'da marketi basan grup, baba ve 2 oğlunu yaraladı

Baba ve 2 oğlunun bıçaklanarak yaralandığı olay gece saatlerinde Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir markette yaşandı.
Gelen son dakika haberine göre kısıtlamanın başladığı saatlerde ilçede faaliyet gösteren marketlerini kapatmak üzere olan baba M.E ve iki oğlu B.E. ve R.E henüz bilinmeyen bir sebeple marketlerine gelen grubun saldırısına uğradı.
BABA VE 2 OĞLU YARALANDI
Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.
Son Güncelleme: 13.02.2021 00:28