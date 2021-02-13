Diyarbakır'da marketi basan grup, baba ve 2 oğlunu yaraladı

Baba ve 2 oğlunun bıçaklanarak yaralandığı olay gece saatlerinde Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir markette yaşandı.

Gelen son dakika haberine göre kısıtlamanın başladığı saatlerde ilçede faaliyet gösteren marketlerini kapatmak üzere olan baba M.E ve iki oğlu B.E. ve R.E henüz bilinmeyen bir sebeple marketlerine gelen grubun saldırısına uğradı.

BABA VE 2 OĞLU YARALANDI

Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada gürültü sesini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Marketteki baba ve 2 oğluna saldırarak yaralanmalarına sebep veren grup olay yerinden kaçarken, bıçak darbeleriyle yaralan baba ve 2 oğlu olay yerinde yapılan müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.