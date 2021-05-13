Diyarbakır'da köprülü kavşaktan aşağı uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı!

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki bir kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprülü kavşaktan aşağıya uçması sonucu yaşanan kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki Park Orman Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. M.Ş. kontrolündeki 21 ABU 729 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprülü kavşaktan aşağıya düştü. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olayı çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi intikal etti. Kazada yaralanan 4 kişiye sağlık ekiplerince kazanın yaşandığı yerde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;