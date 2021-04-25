Diyarbakır'da kısıtlama saatinde iki grup arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı!

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay Diyarbakır ilinin Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi 377. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kız meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kısa bir süre içerisinde silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu sokak ortasında çatışma yaşandı. Çatışmada silahla yaralanan isimleri henüz belirlenemeyen kişilerden 1’i kafasından vurulurken diğer kişi bacağından yaralandı. Silahların sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermelerinin üzerine olay yerine sağlık ekipler intikal etti. Silahlı çatışma sonucu 1’i ağır 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Diğer yandan olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan şahısların yakalanmaları için operasyon başlattılar.

İşte olayın yaşandığı yere ait bazı görüntüler;