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Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır Çınar'da iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti. Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi can verirken, 2 kişi yaralandı.

09 Şubat 2021 Salı 23:09
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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Bir kişinin hayatını kaybettiği aileler arası kavga bugün sabah saatlerinde Diyarbakır Çınar'da yaşandı.

İlçeye yakın bir mahallede yaşayan iki aile arasında sebebi bilinmeyen bir şekilde tartışma başladı. Tartışma taraflar arasında büyünce iki aile fertleri sopa ve silahlarla birbirine girdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralı vatandaşlar yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeni yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 23:09
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKavgaAileler Arası Kavga
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