2 ay öncesinde Aynalı Köyü’nde arazi anlaşmazlığından dolayı Aydın ile Ekinci aileleri arasında silahlı kavga yaşanmış, yaşanan kavgada Kemal Ekinci ölmüş bir kişi ise yaralanmıştı. Bugün ise husumetli ailelerden Cemal Aydın isimli vatandaş Sinek Köprüsü’nde yürüyüş yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından vuruldu. Vurulan Aydın, olay yerinde vefat ederken, onu vuran kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Olayın yaşandığı yere intikal eden polis ekipleri çevrede inceleme başlatırken, saldırgan ya da saldırganları bulmak için de geniş kapsamlı bir çalışmaya başlandı. İddialara göre, Aydın arazi anlaşmazlığından dolayı aralarında husumet olan ailenin fertleri tarafından vuruldu.
Diyarbakır'da husumetli olan aileler bayram dinlemediler! Bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti!
Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığından dolayı husumetli olan iki aile arasında dava bayram da dinlemedi. 50 yaşındaki Cemal Aydın, silahla vurularak hayatını kaybetti.
15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:44
Son Güncelleme: 15.05.2021 19:44