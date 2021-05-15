Diyarbakır'da husumetli olan aileler bayram dinlemediler! Bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti!

Çermik’te silahlı saldırıya uğraması üzerine 50 yaşında olan Cemal Aydın vefat etti.

2 ay öncesinde Aynalı Köyü’nde arazi anlaşmazlığından dolayı Aydın ile Ekinci aileleri arasında silahlı kavga yaşanmış, yaşanan kavgada Kemal Ekinci ölmüş bir kişi ise yaralanmıştı. Bugün ise husumetli ailelerden Cemal Aydın isimli vatandaş Sinek Köprüsü’nde yürüyüş yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından vuruldu. Vurulan Aydın, olay yerinde vefat ederken, onu vuran kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Olayın yaşandığı yere intikal eden polis ekipleri çevrede inceleme başlatırken, saldırgan ya da saldırganları bulmak için de geniş kapsamlı bir çalışmaya başlandı. İddialara göre, Aydın arazi anlaşmazlığından dolayı aralarında husumet olan ailenin fertleri tarafından vuruldu.