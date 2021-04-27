Diyarbakır'da hayvan alım satım alanında silahlı kavga! 1 kişi can verdi, çok sayıda yaralı var

1 kişinin can verdiği, 3'ü ağır 5 kişinin kurşunların hedefi olarak ağır yaralandığı silahlı kavga olay Diyarbakır Sur ilçesinde yaşandı.

İlçede faaliyette olan canlı hayvan alım satımının yapıldığı borsada akraba oldukları iddia edilen iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

1 kişi can verdi

Tartışmanın kısa sürede ardebeye dönüşmesiyle birlikte, taraflardan bir kişi silahını çıkarıp ateş açtı. Bu esnada kavgayı gören Cemal I, Sefer A, Remzi I. ve Kemal I ile Mehmet U. ve Salih T. isimli vatandaşlar kavgayı ayırmak istedi ve olay müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavganın yaşandığı alana kısa süre içinde gelen ekipleri yaptıkları incelemede 4'ü ağır toplamdan 5 kişinin yaralandığını tespit ettti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırılırken,Kemal I. isimli vatandaşlar tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken,Cemal I, Sefer A, Remzi I'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.