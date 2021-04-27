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Diyarbakır'da hayvan alım satım alanında silahlı kavga! 1 kişi can verdi, çok sayıda yaralı var

Diyarbakır Sur ilçesinde hayvan alım satımı yapılan borsa'da akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada silahla ateşlendi. Kavgada 1 kişi can verirken, 5 kişi yaralandı.

27 Nisan 2021 Salı 13:03
Diyarbakır'da hayvan alım satım alanında silahlı kavga! 1 kişi can verdi, çok sayıda yaralı var
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1 kişinin can verdiği, 3'ü ağır 5 kişinin kurşunların hedefi olarak ağır yaralandığı silahlı kavga olay Diyarbakır Sur ilçesinde yaşandı.

İlçede faaliyette olan canlı hayvan alım satımının yapıldığı borsada akraba oldukları iddia edilen iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede ardebeye dönüşmesiyle birlikte, taraflardan bir kişi silahını çıkarıp ateş açtı. Bu esnada kavgayı gören  Cemal I, Sefer A, Remzi I. ve Kemal I ile Mehmet U. ve Salih T. isimli vatandaşlar kavgayı ayırmak istedi ve olay müdahale etti.

1 kişi can verdi

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavganın yaşandığı alana kısa süre içinde gelen ekipleri yaptıkları incelemede 4'ü ağır toplamdan 5 kişinin yaralandığını tespit ettti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırılırken,Kemal I. isimli vatandaşlar tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

 

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken,Cemal I, Sefer A, Remzi I'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.




Son Güncelleme: 27.04.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSurSilahlı Kavga
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