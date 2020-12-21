Diyarbakır'da gürültü tartışması sonunda silahlar patladı

Komşular arasındaki gürültü tartışmasının sonunda silahların patladığı olay bugün Diyarbakır Bağlar'da yaşandı.

İddialara göre bu hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kendi evinde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, seslerden rahatsız olduğu iddiasıyla alt katında oturan 45 yaşındaki Nebi Kandemir'le tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen şahıs yanında getirdiği silahı çekerek Kandemir'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nebi Kandemir kanlar içinde kalarak yaralandı. Silah seslerinin duyulması sebebiyle dışarı çıkan komşularıda korkutmak için havaya ateş açan şahıs kayıplara karıştı.

Diğer komşuların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polise ve 112 sağlı personeli sevk edildi. Eve gelen ekipler Kandemir'e yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıldı.

Olay yerinde ki boş kovanları inceleme için toplayan ekipler, kaçan sahşı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.