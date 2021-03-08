Diyarbakır'da gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Diyarbakır’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre isimleri öğrenilemeyen sürücülerden 3 otomobil Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Tesisler Kavşağı'nda zincirleme kazaya karıştı. Yaşanan kazada toplam 6 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan kazanın haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza sebebiyle karayolu tek yönlü kapatılırken araçların çekici yardımıyla çekildikten sonra ulaşım sağlıklı bir şekilde sağlanabildi.

