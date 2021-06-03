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Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece saatlerde Diyarbakır Bismil arasındaki karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu hatalı sollama yapınca, karşı taraftan gelen araç ile çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 09:01
Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
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4'ü ağır 6 kişinin yaralandığı feci trafik kazası gece geç saatlerde Diyarbakır Bismil arasında ki karayolunda meydana geldi.

Gelen bilgilere göre gece saatlerde Bismil yönünde hareket etmekten olan otomobilin sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu hatalı sollama yapmasıyla birlikte, araç karşı yönden gelen bir başka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

4'ü ağır 6 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ekiplere haber vermesiyle kaza bölgesine polis , kurtarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaralanan 6 kişiyi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

4 kişinin ağır yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Diyarbakır Bismil arasındaki karayolunda yaşanan kazanın olduğuğu bölgede yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 09:01
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKaza
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