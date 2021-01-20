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Diyarbakır'da erkek arkadaşının kalp krizinden dolayı öldüğünü öğrenen kadın kalbine sıkarak intihar etti!

Diyarbakır'da bir kadın, kalp krizinde dolayı erkek arkadaşının yaşamını yitirdiğini öğrenmesinin ardından hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşun ile intihar etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:51
Diyarbakır'da erkek arkadaşının kalp krizinden dolayı öldüğünü öğrenen kadın kalbine sıkarak intihar etti!
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Dün akşam saatleri sularında meydana gelen olayda kalp krizi geçiren bir kişi hastanede tedaviye alındı. Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardında kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren şahsın kız arkadaşı olduğu bildirilen Derman B., hastane koridorunda vefat haberini aldı. Sandalyede oturan kadın, çantasından çıkardığı silahıyla kalbine sıkarak intihar etti.

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 20.01.2021 16:51
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DiyarbakırKalpKriziIntihar
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