Diyarbakır'da eğlence mekanına baskın düzenlendi! 50 kişi yakalandı

Türkiye'de uzun süredir koronavirüs ile mücadele kapsamında eğlence mekanları kapalı ve bu kapsamda denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam Diyarbakır Yenişehir'de bulunan çok katlı bir apartmanın zemin kadında eğlence yapıldığı ve kalabalık grupların içeriye girdiği ihbarı polise yapıldı.

İhbarı alan ekipler harekete geçti ve binanın çevresi ablukaya alındıktan sonra polis içeriye baskın yaptı. Polis ekipleri uzun süre çalmalarına rağmen mekanın kapısı açılmayında kırarak içeri girdi.

İçeri giren polis ekipleri bodrum katının eğlence mekanına dönüştürüldüğünü ve içeride yaklaşık 50 kişinin alkol eşliğinde sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak eğlendiğini belirledi. İçeride kişiler ve mekan sahibi hakkında idari işlem yapan polis ekipleri toplamda 50 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer lira idari para cezası yazdı. Toplam yazılan ceza miktarı ise 157 bin TL oldu.

Mekanda yakalanan kadınlardan birisi ise oyuncak ayısınıda alıp, dışarıda bir süre bekledikten sonra oradan uzaklaştı

Mekan mühürlenirken. polis inceleme başlattı.