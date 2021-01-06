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Diyarbakır'da doğal gaz dehşeti! Avukat, eşi ve stajyeri hayatlarını kaybetti

Diyarbakır'da, bir evde gerçekleşen doğal gaz sızıntısı nedeniyle avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş doğalgaz zehirlenmesinden dolayı hayatlarını kaybetti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:27
Diyarbakır'da doğal gaz dehşeti! Avukat, eşi ve stajyeri hayatlarını kaybetti
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Öğle saatlerinde Diyarbakır Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta meydana gelen korkunç olayda Avukat Ömer Baran'dan bir süre haber alamayan yakınları Baran’a ulaşamamaları nedeniyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çalarak bir süre kapının açılmasını bekledi. Dairden ses gelmemesi Baran'ın evine giren polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı. Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrollerinde hareketsiz yatan 3 kişinin doğal gazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ömer Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak hemen yoğun bakıma alındı. Ancak talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan bu korkunç olay sonrasında 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz ZehirlenmesiDiyarbakır
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