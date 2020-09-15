Diyarbakır'da çöp kamyonu ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Bilanço 2 ölü 2 yaralı

2 kişinin can verdiği 2 kişinin ise yaralandığı trafik kazası bugün Diyarbakır Sur ilçesinde meydana geldi.
50 yaşındaki belediye çalışanı Fadıl Karagöz'ün kullandığı çöp kamyonu yolda seyir halindeyken karşı şeritten gelen sürücüsü Ali Kaya olan bir kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
Hastane'de doktorların tüm uğraşlarına rağmen iki kamyonet sürücüsü Fadıl Karagöz ve Ali Kaya hayatını kaybetti. Kaza'da yaralanan diğer iki kişinin ise tedavilerinin devam ettiği durumlarının kritik olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 15.09.2020 16:53