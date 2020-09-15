Diyarbakır'da çöp kamyonu ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Bilanço 2 ölü 2 yaralı

2 kişinin can verdiği 2 kişinin ise yaralandığı trafik kazası bugün Diyarbakır Sur ilçesinde meydana geldi.

50 yaşındaki belediye çalışanı Fadıl Karagöz'ün kullandığı çöp kamyonu yolda seyir halindeyken karşı şeritten gelen sürücüsü Ali Kaya olan bir kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine hemen 112 sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine ulaşan ekipler sürücüler ve araçlar içerisinde bulunan 2 kişiyi uzun uğraşlar sonrasında yaralı olarak çıkartıp devlet hastanesine kaldırdı.

Hastane'de doktorların tüm uğraşlarına rağmen iki kamyonet sürücüsü Fadıl Karagöz ve Ali Kaya hayatını kaybetti. Kaza'da yaralanan diğer iki kişinin ise tedavilerinin devam ettiği durumlarının kritik olduğu öğrenildi.