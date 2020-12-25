Diyarbakır'da bir kişinin 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı

Öğrenilen bilgilere göre 15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan ve firarı olarak yaşayan Ahmet Ç., bir süre önce tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüse yakalandı.15 yıldır kaçak olarak yaşayan ve aranan zanlının bu süre zarfında sahte kimlik ile dolaştığı korona-virüsten dolayı hayatını kaybedince ortaya çıktı.

Bir süre önce yakalandığı hastalıkta tedavi altına alınan zanlı sabah saatlerine doğru fenalaşınca doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı. Ölen kişinin cenazesi için gelen ailesi Ahmet Ç.’nin 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 15 yıldır firari olan Ahmet Ç. olduğunu öne sürdü. Polis iddiaların gerçekliği için kimlik araştırmasına başladı.

