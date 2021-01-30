Diyarbakır’da bir kişi torbacılar tarafından kurşunlandı

Silahların sokak ortasında ateşlendiği olay Diyarbakır'da yaşandı.

İddialara göre kentte narkotik ekipleri geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satılarına operasyon düzenledi ve mahalleye yapılan baskında bir çok kişi gözlatına alınırken, uyuşturucu maddelerede el konuldu.

Bu olaydan sonra bir araya gelen torbacılar, polis ile işbirliği yaptığını düşündükleri kimliği açıklanmayan bir kişiyi sokak ortasında kurşunladı. Silahları ateşleyen şahıslar kayıplara karışırken, kurşunların isabet ettiği kişi yaralandı. Silah seslerini duyan mahallelinin durumu ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Yaralanan kişi yapılan müdahaleden sonra hastayene kaldırılırken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.