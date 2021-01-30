İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Diyarbakır’da bir kişi torbacılar tarafından kurşunlandı

Diyarbakır'da torbacılardan oluşan bir grup polis ile iş birliği yaptığını düşündüklerini bir şahsı sokak ortasında kurşunladı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 21:43
Diyarbakır’da bir kişi torbacılar tarafından kurşunlandı
Takip Et:

Silahların sokak ortasında ateşlendiği olay Diyarbakır'da yaşandı.

İddialara göre kentte narkotik ekipleri geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satılarına operasyon düzenledi ve mahalleye yapılan baskında bir çok kişi gözlatına alınırken, uyuşturucu maddelerede el konuldu.

Bu olaydan sonra bir araya gelen torbacılar, polis ile işbirliği yaptığını düşündükleri kimliği açıklanmayan bir kişiyi sokak ortasında kurşunladı. Silahları ateşleyen şahıslar kayıplara karışırken, kurşunların isabet ettiği kişi yaralandı. Silah seslerini duyan mahallelinin durumu ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. 

Yaralanan kişi yapılan müdahaleden sonra hastayene kaldırılırken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 21:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSokak Ortasında Kurşunlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta silahlı, kılıçlı kavga
İstanbul Esenyurt'ta silahlı, kılıçlı kavga
Asker uğurlama eğlencesi korona-virüsü unutturdu
Asker uğurlama eğlencesi korona-virüsü unutturdu
Koronavirüs vakalarının sıfırlandığı ilçeler arasında bir ilçe daha eklendi
Koronavirüs vakalarının sıfırlandığı ilçeler arasında bir ilçe daha eklendi
Oğullarını askeri birliğe teslim eden aile dönüş yolunda kaza yaptı! 3 ölü
Oğullarını askeri birliğe teslim eden aile dönüş yolunda kaza yaptı! 3 ölü
Tır ile kafa kafaya çarpışan araç sürücüsü hayatını kaybetti
Tır ile kafa kafaya çarpışan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Baby Turco sahibi kimdir? Haluk Levent'in reklamlarında oynadığı Baby Turco bebek bezi firması kimindir?
Fenerbahçe - Çaykur Rize maçı 1 - 0 özeti ve golleri
Fenerbahçe Dimitris Pelkas sakatlandı mı, neden oyundan çıktı, sağlık durumu nasıl?
Halkbank’tan Esnaf ve Sanatkarlara 100 bin liraya kadar 0 faiz indirimli kredi
PTTAVM ucuz ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ayçiçek yağı satışı ne zaman başlar?
Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakolluk oldu?
Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri izle! Hatay 5 Başakşehir 1 özet
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 30 Ocak 2021 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feridun Siniroğlu kimdir, nereli?
Tövbeler Olsun Makbuş kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Işıldar hakkında bilgiler
Whatsapp görüntülü konuşma nasıl kaydedilir? Whatsapp görüntülü konuşma kayıt işlemleri
İstanbullu Gelin Esma Öldü mü?
KYK Borçları ne olacak? KYK borç yapılandırması neleri kapsayacak, faizler silinecek mi?
Hanife Gürdal eşi ile ayrıldı mı? Fotoğrafları sildi soyadını değiştirdi!Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz ayrıldı mı?
Sıfır araba alacaklar için bayilerden yıl sonu kampanyaları ve firma indirimleri
2021 Vodafone yükle kazan kampanyası ile 5 GB kadar bedava internet ve her yöne 1000 dakika konuşma paketi
İbo Show Doğa Rutkay kimdir, nereli? Doğa Rutkay kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Didem kimdir, nereli? Didem kaç yaşında, evli mi? Didem'in soyadı nedir?
İbo Show Bülent Serttaş kimdir, nereli? Bülent Serttaş kaç yaşında, evli mi?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.