Diyarbakır'da 5 gündür eve gelmeyen kızını saçından sürükleyerek götürdü

Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan Kasaplar Durağı’nda 5 gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşan anne bir anda öfkeye kapıldı.
15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızını yakalayan anne kızının saçlarından tutarak sürüklemeye çalıştı.
Kız, acı içerisinde çığlıklar atmaya başlayınca olaya çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Öfkeli anne vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken kız çocuğu, annesinin elinden kurtuldu ve kaçmaya başladı.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, annenin ifadesini alırken kız çocuğu da aranmaya başlandı.
Son Güncelleme: 18.12.2021 12:28