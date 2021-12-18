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Diyarbakır'da 5 gündür eve gelmeyen kızını saçından sürükleyerek götürdü

Diyarbakır'da sokakta 5 gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşan anne, kızından saçından tutarak sürükledi ve eve götürmeye çalıştı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 12:28
Diyarbakır'da 5 gündür eve gelmeyen kızını saçından sürükleyerek götürdü
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Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan Kasaplar Durağı’nda 5 gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşan anne bir anda öfkeye kapıldı.

15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızını yakalayan anne kızının  saçlarından tutarak sürüklemeye çalıştı.

Kız, acı içerisinde çığlıklar atmaya başlayınca olaya çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Öfkeli anne vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken kız çocuğu, annesinin elinden kurtuldu ve kaçmaya başladı. 

Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, annenin ifadesini alırken kız çocuğu da aranmaya başlandı.


Son Güncelleme: 18.12.2021 12:28
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DiyarbakırAnneKızını Saçından Sürükledi
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