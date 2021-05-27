Diyarbakır’a mal paylaşımı için gelen bir kişi otel odasında ölü olarak bulundu

Mersin’den Diyarbakır’a mal paylaşımı için gelen 54 yaşındaki Faysal Akyıldırım adlı bir kişi kuzenine ait bir otelde konaklamaya başladı. Hasta olduğu iddia edilen Akyıldırım, hastaneye gitmesi yönündeki tembihleri reddederek odasına dinlenmeye gitti.

Sabah saatlerinde Akyıldırım’ın odasına gelen otel görevlileri çalınan kapının açılmaması üzerine yetkililere haber verildi.

OTELE POLİS EKİPLERİ İNTİKAL ETTİ

Çalınan kapının açılmaması üzerine gelen yetkililer kapıyı açtıklarında Akyıldırım’ın, yataktan düşmüş bir şekilde yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Akyıldırım’ı uyandırmaya çalıştıkları halde yapılan tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Öldüğü tespit edilen Akyıldırım'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yapılacak incelemeler neticesinde olayın aydınlanacağı belirtilirken polis ekipleri başlattıkları geniş çaplı incelemeye devam ediyor.