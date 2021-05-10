İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Diyarbakır Yenişehir'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı!

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde aralarında husumeti bulunan iki grubun tartışmasının büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1 kişi silahla yaralanırken olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:23
Diyarbakır Yenişehir'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı!
Takip Et:

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumeti bulunan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi silahla yaralandı. Yaşanan olay akşam saatleri sırasında merkez Yenişehir ilçesinde yer alan Şehitlik Mahallesi’ne meydana geldi. Ortaya atılan iddiaya göre aralarında husumeti bulunan iki grubun tartışmaya başlamasının ardından olayın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişinin silahla yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna kurşunlar isabet eden yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalar başlattı.

İşte yaşanan silahlı kavgaya ait bazı görüntüler;


Son Güncelleme: 10.05.2021 23:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilahlı KavgaYenişehir1 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu kimdir?
Yaralı Kalbim 95. bölüm fragmanı 10 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Serkan karakteri kimdir? Gürkan Güzeyhuz nereli, yaşı kaç?
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim vurdu, neden vuruldu?
Bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs 2021 Salı maç programı
Yasak Elma 110. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm izle!
Maraşlı 17. bölüm tek parça izle - Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Esenyurt'ta Korkulu Anlar Site de Yumruklar Hava da Uçtu
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Bayramda mezarlıklar ziyarete edilebilecek mi, yasak var mı? Arefe günü mezarlık ziyaretleri yasak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.