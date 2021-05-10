Diyarbakır Yenişehir'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumeti bulunan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi silahla yaralandı. Yaşanan olay akşam saatleri sırasında merkez Yenişehir ilçesinde yer alan Şehitlik Mahallesi’ne meydana geldi. Ortaya atılan iddiaya göre aralarında husumeti bulunan iki grubun tartışmaya başlamasının ardından olayın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişinin silahla yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna kurşunlar isabet eden yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalar başlattı.

İşte yaşanan silahlı kavgaya ait bazı görüntüler;