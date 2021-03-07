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Diyarbakır Silvan'da feci kaza! 5 kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır Silvan'da bir otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin aralarında 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

07 Mart 2021 Pazar 19:47
Diyarbakır Silvan'da feci kaza! 5 kişi yaşamını yitirdi
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Akşam saatlerinde Diyarbakır ile Batman yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Hasuni Mağaraları mevkiine yakın yerde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Sercan Öztürk’ün idaresindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikametten gelen Ömer Zing idaresindeki kamyonete çarptı. 

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Sercan Öztürk ile birlikte isimleri öğrenilemeyen 2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişinin de yaralandığı kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar. Kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi yapılması için hastane morguna sevk edildi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 19:47
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilvanTrafik Kazası5 ölü
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