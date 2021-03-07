Diyarbakır Silvan'da feci kaza! 5 kişi yaşamını yitirdi

Akşam saatlerinde Diyarbakır ile Batman yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Hasuni Mağaraları mevkiine yakın yerde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Sercan Öztürk’ün idaresindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikametten gelen Ömer Zing idaresindeki kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Sercan Öztürk ile birlikte isimleri öğrenilemeyen 2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişinin de yaralandığı kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar. Kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi yapılması için hastane morguna sevk edildi.