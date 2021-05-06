Diyarbakır Lice'de tır kazası! 3 yaralı

3 kişinin yaralandığı feci tır kazası akşam saatilerinde Diyarbakır Bingöl arasında ki karayolunda Lice sınırları içinde geldi.
1'i ağır 3 kişi yaralandı
Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza bölgesine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza mahaline gelen ekipler yaptıkları incelemede 2 tır içinde bulunan 3 yolcunun yaralandığını tespit etti. Yaralı kazazedeler sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, yaralanan vatandaşlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 06.05.2021 11:13