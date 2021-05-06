Diyarbakır Lice'de tır kazası! 3 yaralı

3 kişinin yaralandığı feci tır kazası akşam saatilerinde Diyarbakır Bingöl arasında ki karayolunda Lice sınırları içinde geldi.

1'i ağır 3 kişi yaralandı

Gelen bilgilere göre Diyarbakır Bingöl arasında ki karayoluda sürücüsünün ismi henüz belli olmayan yüklü tır ile karşı yönden gelen bir tır kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza bölgesine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza mahaline gelen ekipler yaptıkları incelemede 2 tır içinde bulunan 3 yolcunun yaralandığını tespit etti. Yaralı kazazedeler sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, yaralanan vatandaşlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.