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Diyarbakır Lice'de tır kazası! 3 yaralı

Diyarbakır Bingöl arasında ki karayolunda Lice sınırları içinde seyir halinde olan iki yüklü tır çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:13
Diyarbakır Lice'de tır kazası! 3 yaralı
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3 kişinin yaralandığı feci tır kazası akşam saatilerinde Diyarbakır Bingöl arasında ki karayolunda Lice sınırları içinde geldi.

Gelen bilgilere göre Diyarbakır Bingöl arasında ki karayoluda sürücüsünün ismi henüz belli olmayan yüklü tır ile karşı yönden gelen bir tır kafa kafaya çarpıştı. 

1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza bölgesine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza mahaline gelen ekipler yaptıkları incelemede 2 tır içinde bulunan 3 yolcunun yaralandığını tespit etti. Yaralı kazazedeler sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, yaralanan vatandaşlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:13
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Anahtar Kelimeler:
BingölTır Kazası
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