Diyarbakır Havalimanı 1 aylık ara veriyor!

“Batman ve Mardin havaalanları hizmete devam etmekte”

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada yarın başlayacak bakım ve onarım çalışmalarının 24 Haziran’a kadar süreceği öğrenildi. 1 aylık çalışmada Diyarbakır’a gidiş ve geliş içi hava ulaşımını tercih etmek isteyenler şehire 100 kilometre mesafede olan Batman ve Mardin illerinin havaalanlarını kullanabilirler.

“Her uçak için ayrı taşıma yapılması planlandı”

Diyarbakırana pistinin 100 metre-1600 metre arasında kalan merkez hattı bölümlerinde yer yer 15 metrelik bozulmalardan dolayı acil onarım ihtiyacı hissedildi.

Yolcuların mağdur olmaması ve ulaşımın kesintiye uğramaması için her uçağın ayrı taşıma yapması kararı verildi.

Bakanlık tarafından uçakların tarifeli kalkış saatlerinden 1 saat önce havalimanında taşıma yapacak minibüs şirketlerinin, Mardin ve Batman’dan ulaşım hizmeti sağlayacağı bildirildi.