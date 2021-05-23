İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Diyarbakır Havalimanı 1 aylık ara veriyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Diyarbakır Havalimanı’nı için ana pist bakım onarım çalışması sebebiyle 1 aylık bir süreçte uçuş trafiğine kapalı olacağını bildirdi. Detaylar haberimizde….

23 Mayıs 2021 Pazar 16:09
Diyarbakır Havalimanı 1 aylık ara veriyor!
Takip Et:

Batman ve Mardin havaalanları hizmete devam etmekte”

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada yarın başlayacak bakım ve onarım çalışmalarının 24 Haziran’a kadar süreceği öğrenildi. 1 aylık çalışmada Diyarbakır’a gidiş ve geliş içi hava ulaşımını tercih etmek isteyenler şehire 100 kilometre mesafede olan Batman ve Mardin illerinin havaalanlarını kullanabilirler.

Diyarbakır Havaalanı ana pistinin 100 metre-1600 metre arasında kalan merkez hattı bölümlerinde yer yer 15 metrelik bozulmalardan dolayı acil onarım ihtiyacı hissedildi.

“Her uçak için ayrı taşıma yapılması planlandı”

Yolcuların mağdur olmaması ve ulaşımın kesintiye uğramaması için her uçağın ayrı taşıma yapması kararı verildi.

Bakanlık tarafından uçakların tarifeli kalkış saatlerinden 1 saat önce havalimanında taşıma yapacak minibüs şirketlerinin, Mardin ve Batman’dan ulaşım hizmeti sağlayacağı bildirildi.


Son Güncelleme: 23.05.2021 16:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırMardinBatmanHavaalanıUlaşımUçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
TV8’de staj ve iş için Acunmedya Akademi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
TV8’de staj ve iş için Acunmedya Akademi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
Boomer ne demek, anlamı nedir?
Boomer ne demek, anlamı nedir?
Hacamat nedir, nasıl yapılır? Kimler hacamat yapar? Hacamatın faydaları
Hacamat nedir, nasıl yapılır? Kimler hacamat yapar? Hacamatın faydaları
2021 Halkalı Güneş tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
2021 Halkalı Güneş tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Popüler Haberler

MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Mayıs 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Beni Bırakma Firuze karakterini kim canlandırıyor? Hazal Eylül Çelik biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sedat Peker’in internet sitesi engellendi mi, neden girilmiyor?
Promosyon ödemesinden kimler yararlanabilir? 2021 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Teşkilat dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Uyanış: Büyük Selçuklu yeni son bölüm izle
30.000 tl ye alınabilecek arabalar ve markaları 2021
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Güncel gümüş fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.