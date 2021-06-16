Diyarbakır Bismil'de harç makinesine düşen işçi öldü!

’ınilçesinde harç karma makinesine düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan briket atölyesinde çalışan Nesih Cengiz (29), temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek harç karma makinesinin içine düştü. Makinenin pervanelerine kapılan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Nesih Cengiz isimli işçinin evli ve 3 çocuklu olduğu öğrenilirken, işçinin cenazesi Bismil Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.