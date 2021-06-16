İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Diyarbakır Bismil'de harç makinesine düşen işçi öldü!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dengesini kaybederek harç karma makinesine düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

16 Haziran 2021 Çarşamba 23:04
Diyarbakır Bismil'de harç makinesine düşen işçi öldü!
Takip Et:

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde harç karma makinesine düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan briket atölyesinde çalışan Nesih Cengiz (29), temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek harç karma makinesinin içine düştü. Makinenin pervanelerine kapılan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Nesih Cengiz isimli işçinin evli ve 3 çocuklu olduğu öğrenilirken, işçinin cenazesi Bismil Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Son Güncelleme: 16.06.2021 23:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İş KazasıDiyarbakırBismil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zuhri ahir namazı nedir? Zuhri Ahir namazı nasıl kılınır? Hükmü nedir?
Zuhri ahir namazı nedir? Zuhri Ahir namazı nasıl kılınır? Hükmü nedir?
Cuma namazı nedir? Cuma namazı kimlere farz sayılmaktadır? Cuma namazı nasıl kılınmaktadır?
Cuma namazı nedir? Cuma namazı kimlere farz sayılmaktadır? Cuma namazı nasıl kılınmaktadır?
Tilavet Secdesi nedir? Nasıl yapılır?
Tilavet Secdesi nedir? Nasıl yapılır?
Yolcu namazı nasıl kılınır? Misafirlikte namaz nasıl kılınır? Seferilik ve namaz hükümleri nelerdir?
Yolcu namazı nasıl kılınır? Misafirlikte namaz nasıl kılınır? Seferilik ve namaz hükümleri nelerdir?
Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılmalıdır? Şükür secdesi neden yapılmalıdır?
Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılmalıdır? Şükür secdesi neden yapılmalıdır?
Ramazan bayramı namazı nasıl kılınır?
Ramazan bayramı namazı nasıl kılınır?

Popüler Haberler

Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bugün hangi maçlar var, 16 Haziran 2021 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Aslı İşler kimdir? Nerelidir? Aslı İşler nerede oturuyor?
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATV'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? ATV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği
Kaçırılmayacak anime diziler
Ev hanımlarına emeklilik nasıl olur, emekli olması için ne kadar prim ödemelidir? 2021
İbo Show Gülben Ergen kimdir, nereli? Gülben Ergen kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Gülben Ergen gerçek adı nedir?
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Sadakatsiz dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Sadakatsiz dizisindeki Demir karakteri Kimdir? Doğan Can Sarıkaya dizideki rolü ve hayatı
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine Cansu Dere hayat veriyor
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta?
Sadakatsiz Sinan kimdir? Cemal Hünal hakkında bilgiler
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.