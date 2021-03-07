Diyarbakır-Batman yolunda gerçekleşen kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti!

Akşama doğru gerçekleşen kaza Diyarbakır ve Batman arasındaki yolda yaşandı. Hasuni Mağaralarına doğru Sercan Öztürk tarafından kullanılan 25 AAZ 749 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıktı ve karşı yönden gelmekte olan Ömer Zing’in şoförlüğünü yaptığı 06 GB 8522 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucunda şoför Sercan Öztürk ve araçta henüz ismi belirlenemeyen 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Kamyonet şoförü Ömer Zing; yolcular Ali Zing ve Diyar Zing ise yaralı bir şekilde çıkartıldı. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi edilen 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise otopsi yapılması için hastanenin morguna kaldırıldı.