Diyanet Uzaktan Kur’an-ı Kerim öğretim programı başvurusu nasıl yapılır?

Diyanet işleri tarafından yayınlanan ‘haydi türkiye evden kuran öğren’ başlığı altında yayınlanan programda artık online kuranı kerim dersleri verilmekte.
Ülke olarak geçirdiğimiz pandemi sürecinde uzaktan eğitim programı ile eğitime devam etmekteyiz. Getirilen yeni düzen kapsamında kuranı kerim dersleri de uzaktan eğitim olarak işlenecek.
İki tur olarak verilecek olan kuran derslerinin ilk tur tarihi 21 Aralık – 3 Ocak tarihinde alınacak olan randevular doğrultusunda geçekleşecek. 2. Tur ise 4-17 Ocak tarihleri arasında randevular oluşturulacak.
Engellilerin de eğitim alabilmesi adına düzenlenen bu olguda görme ve işitme engeli olan bireyler de başvuruda bulunabilecektir. İşitme engelli vatandaşlarımız için diyanet işlerinden temin edilen elifba cüzü ile eğitim verilecek. Görme engelli vatandaşlarımıza, engellerini belirten durumları rapor edilmesiyle beraber Braille kuranı kerim elif bası hiçbir ücret ödemeden kapılarına teslim edilecektir.