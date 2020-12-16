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Diyanet Uzaktan Kur’an-ı Kerim öğretim programı başvurusu nasıl yapılır?

Dünya da yaşanan salgın hastalık nedeniyle birçok sistem yerini başka alt yapılara bırakmakta. Türkiye de eğitim uzaktan eğitim platformları üzerinden yürütülmekte ve bu doğrultuda diyanet işleri tarafından yürütülen online kuranı kerim kursları verilmekte. Peki online kuranı kerim kursları ne zaman başlıyor?

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:30
Diyanet Uzaktan Kur’an-ı Kerim öğretim programı başvurusu nasıl yapılır?
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Diyanet işleri tarafından yayınlanan ‘haydi türkiye evden kuran öğren’ başlığı altında yayınlanan programda artık online kuranı kerim dersleri verilmekte.

Ülke olarak geçirdiğimiz pandemi sürecinde uzaktan eğitim programı ile eğitime devam etmekteyiz. Getirilen yeni düzen kapsamında kuranı kerim dersleri de uzaktan eğitim olarak işlenecek.

Covid-19 salgını nedeniyle daha önce Kur'an kurslarında yüz yüze yürütülen eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle devam ettiren Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şimdi de bu kurslara katılamayan vatandaşlar için "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı hazırladı. Haftada 3 gün ve günde 2 saat dersin yapılacağı programa başvurular, www.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 14 yaş üzerindeki kişilerin başvurabileceği programa Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler katılabilecek.

 

İki  tur olarak verilecek olan kuran derslerinin ilk tur tarihi 21 Aralık – 3 Ocak tarihinde alınacak olan randevular doğrultusunda geçekleşecek. 2. Tur ise 4-17 Ocak tarihleri arasında randevular oluşturulacak.

Engellilerin de eğitim alabilmesi adına düzenlenen bu olguda görme ve işitme engeli olan bireyler de başvuruda bulunabilecektir. İşitme engelli vatandaşlarımız için diyanet işlerinden temin edilen elifba cüzü ile eğitim verilecek. Görme engelli vatandaşlarımıza, engellerini belirten  durumları rapor edilmesiyle beraber Braille kuranı kerim elif bası hiçbir ücret ödemeden kapılarına teslim edilecektir.



Son Güncelleme: 16.12.2020 21:30
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Anahtar Kelimeler:
DiyanetKuranı Kerim
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