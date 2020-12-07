Diyanet üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 Üç aylar başlangıç tarihi

2021 yılına günler kala 2021 yılında önemli günlerin ayın kaçına denk geldiği merak edilmektedir. Bu günlerden birisi de üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylardının 2021 yılında hangi günlere denk geleceğidir.

2021 Yılında 3 Aylar Ne Zaman?

2021 yılında Receb ayı 13 Şubat gününde başlayacak. Regaib Kandili ise 18 Şubat gününe denk geliyor. Miraç Kandili ise 10 Mart gününde kutlanacak.

Şaban ayı 25 Mart gününe denk gelmektedir. Şaban ayının ilk kandili olan Berat Kandili 27 Mart günü kutlanacaktır. Son olarak Ramazan ayında Kadir Gecesi 8 Mayısıs günüdür.

2021 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan günü başlamaktadır. 12 Mayısıs Cumartesi günü ise sona ermektedir. 13 Mayısıs günü başlayan Ramazan Bayramı üç gün sürmektedir. 15 Mayısıs ise Ramazan Bayramı’nın son günüdür.