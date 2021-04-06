Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu! Teravih namazlar camilerde kılınmayacak

Küresel çapta yaşanan koronavirüs salgın hastalığı bir çok kısıtlamayı hayatımıza getirdi.
Bu kapsamda bu sene 13 Nisan günü başlayacak olan Ramazan ayında teravih namazlarının camilerde kılınıp, kılınmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken, konuyla ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi.
TERAVİH NAMAZLARI CAMİLERDE KILINMAYACAK
Öte yandan 1 yılı aşkın zamandır mücadele ettiğimiz koronavirüs hastalığı sebebiyle geçtiğimiz sene de Ramazan ayında teravih namazları camilerde kılınmamıştı.
'ORUÇLUYKEN AŞI OLMANIN SAKINCASI YOK'
Aşı konusuyla ilgilde açıklama yapan Erbaş, gerektiğinde oruçluyken aşı olmanın sakıncası olmadığını, bu durumun orucu bozmadığını ifade etti.
Son Güncelleme: 06.04.2021 13:29