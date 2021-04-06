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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu! Teravih namazlar camilerde kılınmayacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaşanan koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle bu sene Ramazan ayında teravih namazlarının camide kılınmayacağını duyurdu.

06 Nisan 2021 Salı 13:29
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu! Teravih namazlar camilerde kılınmayacak
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Küresel çapta yaşanan koronavirüs salgın hastalığı bir çok kısıtlamayı hayatımıza getirdi.

Bu kapsamda bu sene 13 Nisan günü başlayacak olan Ramazan ayında teravih namazlarının camilerde kılınıp, kılınmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken, konuyla ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi.

TERAVİH NAMAZLARI CAMİLERDE KILINMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaşanan koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle bu sene Ramazan ayında teravih namazlarının camide kılınmayacağını duyurdu.

Öte yandan 1 yılı aşkın zamandır mücadele ettiğimiz koronavirüs hastalığı sebebiyle geçtiğimiz sene de Ramazan ayında teravih namazları camilerde kılınmamıştı.

'ORUÇLUYKEN AŞI OLMANIN SAKINCASI YOK'

Aşı konusuyla ilgilde açıklama yapan Erbaş, gerektiğinde oruçluyken aşı olmanın sakıncası olmadığını, bu durumun orucu bozmadığını ifade etti.



Son Güncelleme: 06.04.2021 13:29
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Anahtar Kelimeler:
Teravih NamazlarıRamazan Ayı
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