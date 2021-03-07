Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!

Erbaş, Bitlis’te yaşanan helikopter kazasında kaybettiğimiz 11 şehidimiz için dün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine de bu yüzden katılamadı.

Ali Erbaş açıklama yaptı

Erbaş’ın yakınlarından olan bir isim, Sözcü gazetesinin sorusuna, “Hocamızın durumu iyi.çıktı fakat herhangi bir semptomu yok. Evinde istirahat ediyor” cevabını verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ali Erbaş açıklamasında:

“Dün yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur İnşaellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyor, bütün hastalara Allah’tan acil şifalar diliyorum.”