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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 gün önce belirtileri başlayan Erbaş’a yapılan test sonucunda, pozitif olduğu belirlendi ve hemen tedavi altına alındı. 60 yaşında olan Erbaş’ın durumunun iyi olduğu ve hemen tedavi altına alındığı belirtildi.

07 Mart 2021 Pazar 00:08
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!
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Erbaş, Bitlis’te yaşanan helikopter kazasında kaybettiğimiz 11 şehidimiz için dün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine de bu yüzden katılamadı.

Erbaş’ın yakınlarından olan bir isim, Sözcü gazetesinin sorusuna, “Hocamızın durumu iyi. Testi pozitif çıktı fakat herhangi bir semptomu yok. Evinde istirahat ediyor” cevabını verdi.

Ali Erbaş açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ali Erbaş açıklamasında:

“Dün yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur İnşaellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyor, bütün hastalara Allah’tan acil şifalar diliyorum.” 



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:08
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Anahtar Kelimeler:
Ali ErbaşCovid-19TestPozitif
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