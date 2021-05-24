Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamofobinin bir insanlık suçu olduğunu söyledi

Son yıllarda dünya genelinde çok büyük bir İslam düşmanlığı başlamıştır. Bu İslam düşmanlığıolarak adlandırılmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerindeki Müslüman insanlar İslamofobik olan iktidarlar ve kişiler tarafından baskı altına alınmaktadır. Bundan dolayı dünyanın çeşitli yerlerinde İslam inancına mensup olan insanlar büyük bir zulüm altında kalmaktadır. Diyanet İşleri Başkanı, İslamofobinin bir insanlık suçu olduğunu ifade etti.

Erbaş, İslamofobinin içinde ırkçılık olduğunu ve İslam düşmanlığı anlamına geldiğini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren erbaş, son dönemlerde dünya genelinde bazı grupların İslam’ı ve Müslümanları tehtit on soru olarak göstermeye çalıştığını, bu durumun büyük bir insanlık suçu olduğunu, bunun bir akıl tutulması olduğunu ve içinde ırkçılık olan bir İslam düşmanlığı olduğunu ifade ederek, İslamofobiyi yıkmak için başkanlık olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Erbaş, 25 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da uluslararası medya ve İslamofobi Sempozyumu düzenleneceklerini ifade etti ve tüm basın mensuplarını bu programa davet ettik.