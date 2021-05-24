Erbaş, İslamofobinin içinde ırkçılık olduğunu ve İslam düşmanlığı anlamına geldiğini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren erbaş, son dönemlerde dünya genelinde bazı grupların İslam’ı ve Müslümanları tehtit on soru olarak göstermeye çalıştığını, bu durumun büyük bir insanlık suçu olduğunu, bunun bir akıl tutulması olduğunu ve içinde ırkçılık olan bir İslam düşmanlığı olduğunu ifade ederek, İslamofobiyi yıkmak için başkanlık olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Erbaş, 25 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da uluslararası medya ve İslamofobi Sempozyumu düzenleneceklerini ifade etti ve tüm basın mensuplarını bu programa davet ettik.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamofobinin bir insanlık suçu olduğunu söyledi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamofobinin bir insanlık suçu olduğunu ifade etti. Erbaş, İslamofobinin içinde ırkçılık olduğunu ve İslam düşmanlığı anlamına geldiğini ifade etti.
24 Mayıs 2021 Pazartesi 04:50
Son Güncelleme: 24.05.2021 04:50