Diyanet, illerin bayram namazı saatlerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının saatlerini resmi intenet sayfasında paylaştı. Bu doğrultuda vatandaşların merak ettiği sorunun cevabı da verilmiş oldu.

13 Mayıs Perşembe sabahı kılınacak olan bayram namazı pandemiden dolayı sosyal mesafe kurallarına uyularak, hijyenik bir şekilde kılınacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı vatandaş bayram namazının kılınıp kılınamayacağını merak ediyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın intenet sitesinde yayınladığı il il bayram namazı saatleri:

Adana: 06.04

Adıyaman: 05.51

Afyonkarahisar: 06.20

Ağrı: 05.28

Aksaray: 06.07

Amasya: 05.55

Ankara: 06.08

Antalya: 06.23

Ardahan: 05.27

Artvin: 05.30

Aydın: 06.32

Balıkesir: 06.29

Bartın: 06.07

Batman: 05.39

Bayburt: 05.38

Bilecik: 06.20

Bingöl: 05.40

Bitlis: 05.34

Bolu: 06.12

Burdur: 06.23

Bursa: 06.23

Çanakkale: 06.34

Çankırı: 06.04

Çorum: 05.59

Denizli: 06.28

Diyarbakır: 05.43

Düzce: 06.14

Edine: 06.30

Elazığ: 05.45

Erzincan: 05.42

Erzurum: 05.35

Eskişehir: 06.18,

Gaziantep: 05.56

Giresun: 05.44

Gümüşhane: 05.41

Hakkari: 05.29

Hatay: 06.02

Iğdır: 05.24

Isparta: 06.22

İstanbul: 06.22

İzmir: 06.34

Kahramanmaraş: 05.56

Karabük: 06.07

Karaman: 06.12

Kars: 05.26

Kastamonu: 06.02

Kayseri: 06.00

Kırıkkale: 06.06

Kırklareli: 06.28

Kırşehir: 06.05

Kilis: 05.57

Kocaeli: 06.19

Konya: 06.14

Kütahya: 06.21

Malatya: 05.50

Manisa: 06.33

Mardin: 05.42

Mersin: 06.07

Muğla: 06.31

Muş: 05.36

Nevşehir: 06.03

Niğde: 06.05

Ordu: 05.46

Osmaniye: 06.00

Rize: 05.36

Sakarya: 06.17

Samsun: 05.52

Siirt: 05.36

Sinop: 05.55

Sivas: 05.52

Şanlıurfa: 05.50

Şınak: 05.35

Tekirdağ: 06.28

Tokat: 05.53

Trabzon: 05.39

Tunceli: 05.43

Uşak: 06.25

Van: 05.29

Yalova: 06.21

Yozgat: 06.01

Zonguldak: 06.10

Bayram namazı nasıl kılınır?

Öncelikle her namazda olduğu gibi niyet edilir. Hangi bayram namazı kılınacaksa onun niyeti edilir. Öneğin; “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” gibi. Daha sonra ise kişi imamla beraber hareket eder.

Birinci rekat

Niyet edildikten sonra tekbir getirilir ve eller bağlanır.

Sıra ile, imam hatip ve cemaat sessiz bir şekilde “Sübhaneke” duasını okur.

Aynı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kalkar ve ikinci tekbir getirilerek eller yana sallanır.

Ardından üçüncü tekbir alınır ve eller yine yana sallanır.

Daha sonra dördüncü tekbir alınarak bu sefer ise eller göbek hizasında bağlanır.

İmam, içinden “Euzü besmele” çekerek ardından sesli bir şekilde “Fatiha” suresini okumaya başlar. Ardından ise bir tane zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim’den kısım okur. Cemaat bu esnada sessiz bir şekilde imamı dinler.

Daha sonra rüku ve secdeye varılır.

İkinci rekat

İmam, içinden “Euzü besmele” çekerek ardından sesli bir şekilde “Fatiha” suresini okumaya başlar. Ardından ise bir tane zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim’den kısım okur. Cemaat bu esnada sessiz bir şekilde imamı dinler.

Aynı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kalkar ve birinci tekbir getirilerek eller yana sallanır.

Ardından ikinci tekbir alınır ve eller yine yana sallanır.

Daha sonra üçüncü tekbir alınarak bu sefer ise eller göbek hizasında bağlanır.

Son olarak ise dördüncü tekbir alınır ve bu sefer ise eller kalkmadan rükuya gidilir.

Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturularak “Tahiyyat, Salli-Barik” duaları okunur. Daha sonra selam verilir ve namaz biter.

Namaz bittikten sonra müezzinin öncülüğünde üç kere tekbir getirilir. Bu tekbirden sonra imam minbere çıkarak bayram hutbesini okumaya başlar.