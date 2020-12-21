Diyanet fetva hattı numarası nedir? Diyanet fetva hattı Alo 190 açık mı?

Diyanet fetva hattı uygulamasını yürürlüğe koydu. Vatandaşlar Diyanet’in fetva numarasını araştırmaya başladı. Diyanet fetva hattı Alo 190 olarak açıkladı. Vatandaşların dini sorularını sorabileceği bu hat il müftüleri bünyesinde hizmet veren kişilerce yanıtlanmaktadır.

Alo 190 numaralı hattın yanı sıra diyanet.gov.tr sitesine e-Devlet şifresiyle giriş yapıp üye olduktan sonra da soru sorulabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Alo fetva hattı ile vatandaşların merak ettiği dini sorulara yanıt veriyor. Diyanet’in sitesi üzerinden sorular sorulabiliyor. Online olarak soru sormak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://kurul.diyanet.gov.tr/Diyanet-Dini-Soru-Arama-Listesi

Fetva nedir?

Türk Dil Kurumuna göre fetva, Arapça kökenli bir kelime olup, İslam hukukuna göre bir sorunun dini kurallara göre çözümünün açıklandığı müftü veya şeyhülislam tarafından açıklanan belgedir.

Fetva kelimesi feta kelimesinden gelmektedir. Feta yiğit, delikanlı anlamlarında kullanılmaktadır. Fıkıh terimi olarak "fakih bir kişinin sorulan fıkhî bir meseleye yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu hüküm" demektir. Örfte ise sorulan dinî sorulara müftüler tarafından yazı ile verilen cevaptır. Fıkhî bir meselenin hükmünü fetvaya yetkili kişilerden sormaya istiftâ (suâl), fetvayı isteyene müsteftî (sâil), böyle bir meseleyi açıklamaya veya meselenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaya iftâ, verdiği fetva ile hükmü açıklayana da müftî (mucîb) denir.

Kur'ân-ı Kerîm'de fetva kelimesi ve türevleri dokuz âyette geçmekte olup hepsinde sözlük anlamına paralel olarak, hakkında bilgi edinilmek istenen bir konuda görüş sorma veya görüş bildirme (en-Nisâ 4/127, 176; el-Kehf 18/22; en-Neml 27/32), soru sorma (es-Sâffât 37/11, 149), rüyayı yorumlama (Yûsuf 12/41, 43, 46) vb. anlamlara gelir. Ayrıca on beş âyette yer alan "yes'elûneke" (senden soruyorlar) ifadesi de (bk. M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "s?el" md.) genellikle, "Senden konuyla ilgili dinî hükmün ne olduğunu soruyorlar" anlamını taşımaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığınca fetva

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu, Başkanlığın görevini "İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde tanımlar. Aynı Kanun Din İşleri Yüksek Kurulu'nu da, Başkanlığın dinî konularda en yüksek karar ve danışma organı olarak tespit eder.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görevini yeniden tanımlayan 6002 Sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca "İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesi ile güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmak" DİYK'nın görevleri arasında yer alır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu görevi, esasen hem kendisinin hem de bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarihi misyonu ile yakından alakalıdır.