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Diyanet Alo fetva hattı numarası ve iletişim bilgileri

Diyanet Alo fetva hattıyla vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlıyor. Vatandaşlar dini konularda merak ettikleri soruları sormak için Diyanet Alo fetva hattı numarası ve iletişim bilgilerini araştırıyor.

13 Nisan 2021 Salı 15:39
Diyanet Alo fetva hattı numarası ve iletişim bilgileri
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt bulması için ALO 190 numaralı hat hizmete sokuldu. Diyanet Fetva Hattı olarak bilinen bu numara üzerinden merak edilen birçok konu hakkında yetkili ağızdan direk olarak bilgi alınabiliyor.

Diyanet Fetva numarası

Diyanet Fetva numarası Alo 190’dır. Bu numaraya merak edilen dini soruları sorabilir yetkililerden en doğru yanıtı alabilirsiniz.

Ayrıca e-Devlet ve diyanet.gov.tr adresine üye olarak Din İşleri Yüksek Kurulu’na da sorularınızı yazabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı’na online olarak soru sormakta mümkündür.

Diyanet online soru cevap adresi için tıklayınız.

TDK’ya göre fetva nedir?

Fetva Türk Dil Kurumu Arapça kökenli bir kelime olan Fetva’yı İslam hukukuna göre ilgili bir sorunun dini kurallara göre çözümünü açıklayan şeyhülislam veya müftü tarafından verilen belge olarak tanımlamıştır.

Fetva nedir?

Yiğit, delikanlı anlamlarında kullanılan feta kelimesinin çoğulu olan fetva kelimesi bir olayın hükmünü açıklayan, hükmü koyan ve sorunları çözen cevap anlamlarına gelmektedir.

Fıkıh terimi olarak fakih bir kişinin sorulan fıkhi bir meseleye yazılı veya sözlü olarak verdiği yanıt, verdiği hüküm anlamına gelmektedir. Örfte ise sorulan sorulara müftü tarafından verilen yanıttır.

Kur’an-ı Kerim’de fetva kelimesi ve benzer kelimeler dokuz ayette geçmektedir. Bu ayetlerde de sözlük anlamlarına benzer anlamlarda kullanılmıştır. Hakkında bilgi edinilmek istenen bir konuda görüş sorma veya görüş bildirme (en-Nisâ 4/127, 176; el-Kehf 18/22; en-Neml 27/32), soru sorma (es-Sâffât 37/11, 149), rüyayı yorumlama (Yûsuf 12/41, 43, 46) vb. anlamlara gelir. Ayrıca on beş âyette yer alan "yes'elûneke" (senden soruyorlar) ifadesi de (bk. M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "s?el" md.) genellikle, "Senden konuyla ilgili dinî hükmün ne olduğunu soruyorlar" anlamını taşımaktadır.

Hz. Muhammed hadislerinde ve İslamiyet’in ilk dönemlerin fetva kelimesi yerine çoğunlukla fütya kelimesini kullanmıştır. Ancak fetva kelimesi fıkıh literatüründe yer aldığı şekliyle fıkhi bir işlem ve kurumu ifade eden terim anlamını kazandıktan sonra daha çok kullanılmaya başlanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı fetva yöntemi

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu, başkanın görevi olarak “İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" tanımına yer vermiştir.

Bu tanımda da yer aldığı gibi dini konularda en yüksek karar ve danışma organının Yüksek Kurul ve Başkanlık olduğu görülmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulu bilgiye dayalı bir otorite ortaya koymaktadır. Alınan kararlar ve verilen fetvalar toplumun dini sorunlarını Kur’an ve Sünnet’e dayanarak çözüme kavuşturulduğu açıktır. Bu iki asli kaynağa dayanılarak alınan kararlar sonucunda sorunlar çözüme kavuşturulmaktadır.

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu örfe dayalı veya bir olgunun tespitinin kayıt altına alınmış ifadelerini İslam’ın değişmez kuralları olarak görmez ve dini konularda münferit kişi ve şaz görüşlerini gündeme getirmez. Bu ilkeler doğrultusunda itfa faaliyetleri yürütülür. DİYK, belli dönemlerde vatandaşların hukuki ve dini sorularını yanıtlar. Bu sorulara verilen yanıtlar fetvalarla karıştırılmamalıdır. Günlük ve kişiye göre verilen yanıtlar ile toplumun genelini ilgilendiren fetvalar aynı şekilde değerlendirilmeyeceği gibi, aynı sonuçlar için de geçerli değildir. Bu nedenle kişilerin sordukları sorulara karşı aldıkları yanıtları kişisel olarak değerlendirmesi gerekmektedir.

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 15:39
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Anahtar Kelimeler:
DiyanetAlo Fetva
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