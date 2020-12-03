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Diyanet 4 Aralık 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma Hutbesinin konusu

Tüm Müslümanlar için haftanın en önemli günü olan Cuma gününde cemaatle birlikte Cuma namazı kılınmaktadır. Cuma namazını önemli hale getiren husus ise, cami imamları tarafından okunan Cuma hutbeleridir. Son olarak 4 Aralık Cuma günü camilerde okunacak hutbelerin konusu belli oldu...

03 Aralık 2020 Perşembe 13:21
Diyanet 4 Aralık 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma Hutbesinin konusu
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Tüm Müslümanlar açısından en haftanın en önemli günü Cuma günü olmaktadır. Cuma günlerinde milyonlarca Müslüman öğle namazı vaktinde camilere giderek burada Cuma namazlarını kılmaktadırlar. Cuma namazlarının en büyük ve önemli özelliği Cuma hutbeleridir. Camilerin imamları, Cuma namazına gelmiş olan cemaate vaaz vererek, hutbe okumaktadır.

Cuma namazlarında okunan hutbelerin konuları her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen hutbe konuları, cami hocaları tarafından irdelenmekte, cemaate aktarılmaktadır.

4 Aralık Cuma Hutbesi konusu

4 Aralık Cuma gününde tüm camilerde işlenecek olan hutbe konusu da Başkanlık tarafından tespit edilmiştir. Yapılan açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan, 4 Aralık 2020 tarihli ve "Engellilik: Cennete Kavuşturan İmtihan" konulu cuma hutbesi.

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”2

Aziz Müminler!

İnsana Yüce Rabbimiz katında değer kazandıran, şöhreti, kudreti, güzelliği, sağlığı ya da zenginliği değildir. İnsan zaten varlıkların en şereflisi olarak Allah katında değerlidir ve bu değeri yükseltmesinin yolu ancak iman, ibadet, iyi davranışlar ve güzel ahlâk ile mümkündür. Dolayısıyla doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan hastalık ve engellilik hâlleri, hayatın gerçeği olup insanın noksanı değildir. Bilâkis sabır, sebat ve gayretle sonu cennete ulaşan birer imtihan vesilesidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Sağlığımızı korumak ve gerektiğinde tedavi yollarına başvurmak Rabbimizin emri, Peygamberimizin sünnetidir. Bugün karşı karşıya olduğumuz salgın hastalık, bizlere bu sorumluluğumuzu bir kere daha hatırlatmaktadır. Hepimiz mutlaka tedbirlere uymakla, kendimizi ve milletimizi salgından korumakla mükellefiz. Bütün gayretimize rağmen takdir-i ilâhî sonucu hastalığa yakalanırsak, o zaman da tedavi olmalı, maneviyatımızı güçlü tutmalı ve sabretmeliyiz.

Değerli Kardeşlerim!

Elimizdeki her nimet gibi, yaşadığımız her zorluk da Rabbimizin rızasını kazanmak için bir vesiledir. Unutmayalım ki, her insan gücü nispetinde sorumludur. Hastalanan kardeşlerimize ve ailelerine destek olmak, dualarımızla ve yardımlarımızla onlara yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettirmek hepimizin görevidir. Aynı şekilde, yüreğimizde beslediğimiz sevgiyle engelli kardeşlerimize umut aşılamak, onlar için hayatı kolaylaştırmak hepimizin vazifesidir. Derdi ne olursa olsun, göremeyene göz, konuşamayana dil, işitemeyene kulak, yürüyemeyene ayak, tutamayana el olmak, bizler için onur, huzur ve ecir kapısıdır.

1 Hucurât, 49/13.
2 Müslim, Birr, 34.



Son Güncelleme: 03.12.2020 13:21
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Diyanet İşleri BaşkanlığıCuma HutbesiİslamiyetMüslümanCuma Namazı
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