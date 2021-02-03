Diyanet 2021 Regaib Kandili hangi gün? 2021 Dini günler takvimi!

2021 Regaib Kandili Ne Zaman? Regaib Kandili Hangi Güne Denk Geliyor? Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak?

Yeni yıl olan 2021’e girilmesinin ardından mübarek günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Regaib Kandili’nin ne zaman olacağını merakla araştırmaya başladı. Yılın ilk kandili olacak olan Regaib Kandili Şubat ayında olacaktır. Müslümanlar sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabiliyor.

Herkes 2021 yılında Regaib kandilinin ne zaman olacağıyla beraber üç aylarında ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. Bu tarihlerin yanı sıra herkes üç aylarda oruç tutmanın hükmünün ne olduğunu araştırıyor.

2021 Yılında Regaib Kandili Ne Zaman?

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Üç Aylar Ne Zamana Başlıyor?

Üç aylar ve kandil takvimitarafından açıklandı. İslam dünyasında büyük önem verilen 3 aylar ve kandil günleri ibadet, dua ve namazlarla idrak edilecek. 2021 dini günler takvimine göre, yılın ilk kandili olan Regaib Kandili ise 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 3 aylar, 2021 yılında Recep ayının ilk günü olan 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak. 3 ayların başlangıcının ardından ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

2021 Yılı Dini Günler Takvimi

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak. 12 Mayısıs'ta son bulacak. 13 Mayısıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayısıs 2021'de idrak edilecek.

Üç Aylarda Oruç Tutmanın Müslümanlara Hükmü Nedir?

Diyanetin kaynaklarına baktığımızda, halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak bilinmektedir. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.