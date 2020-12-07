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Diyanet 2021 Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlerde?

2021 yılında dini günler ne zaman? 2021 yılı kandil günleri hangi tarihlerde? Diyanet İşleri 2021 yılı dini günleri açıkladı mı? 2021 yılındaki dini günler müslüman alemi tarafından merakla bekleniyor. Müslümanlar kandil günlerinde dua etmeyi ve namaz kılmayı heyecanla bekliyorlar.

07 Aralık 2020 Pazartesi 20:26
Diyanet 2021 Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlerde?
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2021 Yılında Dini Günler Ne Zaman?

Diyanet İşleri ve Başkanlığı yayımladığı 2021 yılı kandil tarihleri islam alemi tarafından merak ediliyor. Herkes Regaip, Berat, Miraç ve Mevlid kandillerinin ne zaman olduğunu araştırıyor.

Her sene olduğu gibi bu senede Müslüman alemi kandil günlerinde ibadet etmek için camilere akın edip dua etmeyi ve namaz kılmayı heyecanla bekliyor.

2021 Yılında Kandil Günleri!

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Miraç, Regaip, Mevlid ve Berat kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2020

Miraç Kandili: 10 Mart 2020

Berat Kandili: 27 Mart 2020

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020

2021 Yılı Dini Günler Takvimi

Dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.



Son Güncelleme: 07.12.2020 20:26
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