Diyanet 18 Aralık 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma Hutbesinin konusu

Cuma namazları Müslüman kardeşleri bir araya getirerek hem ibadet yapılmasına vesile oluyor hem de her hafta farklı konuyu baz alan hutbelerle insanları bilinçlendiriyor. Her hafta farklı konularda yapılan hutbeler hem dini olarak yeni şeyler öğrenmeye vesile oluyor hem de toplumsal sorunlara da değinerek vatandaşı her konuda bilinçlendiriyor.

Hutbelerde ayetlerden, İslam dininin gereklerinden bahsedilerek birçok insana yeni bilgiler sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki yani 18 Aralık Cuma günü okunacak hutbeyi yayınladı.

Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu “Mümin Her İşinde Mutedildir.”

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma! Allah’ın sana iyilikte bulunması gibi, sen de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Orta yolu tutun!

İslâm, itidal dinidir. Bizlere hayatımızın her alanında ölçülü ve dengeli olmayı emreder. Aşırılıktan uzak durmayı, istikamet üzere yaşamayı, sağduyulu ve tutarlı davranmayı öğütler.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanoğlu madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi koruduğu sürece mutlu olacaktır. Dünyamızda huzur ve barışın hâkim olması da ancak ilâhî dengeyi korumakla

mümkündür. Alışverişte, eğlencede, yemeiçmede, giyim-kuşamda, konuşmada ve yazmada, hatta dini konularda aşırı uçlara savrulmak, insana da topluma da zarar verecektir.

Değerli Kardeşlerim!

Müminler olarak bize yakışan, Rabbimizin kâinatın her zerresine işlediği muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır. İfrat ve tefrite kaçmadan orta yolu izlemektir. Kederde ve sevinçte, öfkede ve mutlulukta ölçüyü kaçırmamaktır. “Aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve böyle davrandığınız için alacağınız mükâfattandolayı sevinin.”3 buyuran Sevgili Peygamberimizin çağrısına uymaktır. Ne mutlu, Rabbimizin emrettiği gibi mutedil bir hayat sürenlere! Aşırılıklardan uzak durup istikametini muhafaza edenlere!