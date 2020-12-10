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Diyanet 11 Aralık 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma Hutbesinin konusu

Tüm İslam alemi için en önemli günlerden olan Cuma gününde yine milyonlarca Müslüman cemaat ile birlikte Cuma namazlarını kılacaklar. Cuma namazında cami imamları tarafından verilecek vaaz merak edilen konular arasında yerini aldı. Son olarak 11 Aralık 2020 Cuma hutbesi yayınlandı!

10 Aralık 2020 Perşembe 20:44
Diyanet 11 Aralık 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma Hutbesinin konusu
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Tüm İslam alemi için en önemli günlerden olan Cuma günlerinde milyonlarca Müslüman camilere giderek cemaat ile Cuma namazını kılmaktadırlar. Cuma namazlarının en önemli özelliği Cami imamlarının cemaate her hafta farklı konular üzerinde vaaz vermesidir. Bu vaazlarda tüm Müslümanların dikkat etmesi gereken konular hakkında önemli ifadeler kullanılmaktadır.

Cuma namazlarında cami imamları tarafından okunan hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı, cami imamlarına belirledikleri hutbe konusunu iletmektedirler. Son olarak 11 Aralık gününde kılınacak olan Cuma namazında okunacak hutbenin konusu da belirlendi. 11 Aralık tarihli hutbenin konusu “Su, hayat ve şifa kaynağımız” olarak bildirildi. Aşağıdaki kısımda 11 Aralık’ta tüm camilerde okunacak olan Cuma namazı hutbesi yer alıyor.

Muhterem Müslümanlar!

Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri “su”dur. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle, “canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır” ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir.

Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir.

Değerli Müminler!

Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, “Bu ne israf!” diyerek onu ikaz etmiştir.

Sahabinin “Abdestte de israf olur mu?” sorusu üzerine “Evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile!” diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır.

Kıymetli Müslümanlar

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: “Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter.”

Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir:

“Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!” Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.

Değerli Kardeşlerim!

Bildiğiniz gibi, son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum. 



Son Güncelleme: 10.12.2020 20:44
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Anahtar Kelimeler:
Cuma NamazıCuma Hutbesi
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