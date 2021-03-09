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Diyanet 10 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ezan ve sahur vakitleri saat kaçta?

10 Mart 2021 Çarşamba günü Miraç Kandili ve birçok vatandaş bu anlamlı günü oruç tutarak geçirmeyi düşünüyor. Oruç tutacak vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise illerin imsak vakitleri. İşte, illere göre Miraç Gecesi sahur saatleri…

09 Mart 2021 Salı 21:51
Diyanet 10 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ezan ve sahur vakitleri saat kaçta?
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10 Mart tarihinin sahur vakitleri diyanet tarafından açıklandı. 10 Mart Miraç Kandil’ini oruç ibadetlerini yerine getirerek geçirmek isteyen kişiler, sahur vakitlerini öğrenerek hazırlıklarını yapacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsak vakitleriyle; İstanbul, Ankara, İzmir için sabah ezanının saatleri belli oldu. Miraç Kandil’ini ibadetlerini yerine getirerek geçirmek isteyen vatandaşlar, yaratandan af ile mağfiret dileyecekler. Sahur saatlerini haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

Diyanet 10 Mart 2021 Çarşamba sahur saatleri

Miraç Kandil’inde oruç tutacak vatandaşlar, yeme ve içme gibi eylemlere sabah ezanı ile son verecekler. Kimi illerin sabah ezanı saatleri şu şekildedir:

İstanbul için imsak vakti:

05:55

Ankara için imsak vakti:

05:40

İzmir için imsak vakti:

06:04

Gaziantep için imsak vakti:

05:24

Bursa için imsak vakti:

05:55

Oruç için nasıl niyet etmek gerekiyor?

Oruç ibadetinin şartlarından birisi de niyet etmektir. Niyet etmeden tutulan oruç sahih değil. Kalben edilen niyet yeterli olsa da niyetin dille ifade edilmesi mendup oluyor. Oruç tutmak niyeti ile sahura kalkılması da niyet olarak sayılmaktadır.

Ramazan ayında tutulan oruç, belli günlerde tutulmak için adanan oruçlar ile nafile oruçlara yapılan niyet etme vakitleri, güneşin batması ile sonraki gün tepe noktasına gelmesinden önceye kadar geçen süredir. Fakat, imsak sonrasında yapılan niyetlerin geçerli sayılması için bu vakit itibari ile bir şeyler yememek ve içmemek, oruç ibadetine aykırı herhangi bir iş yapmamak gerekiyor. Aksi bir durumda gündüz yapılan niyet caiz olmuyor (Kasani, Bedai, II, 85). Söz konusu oruçlar için; “Yarın ki orucumu tutmaya” diyerek mutlak niyet etmek yeterli olur. Bunun ile beraber geceleyin niyet etmek ile “Yarın ki Ramazan orucuna” diyerek orucun belirtilmesi de daha faziletli olacaktır. Ramazan ayında tutulacak oruçlarda her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekiyor (Mevsılı, el-İhtiyar, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ile bir zamana bağlı olmadan tutulan oruçlar için gün batımı itibari ile en geç imsak vakti gelene dek niyet etmiş olmak gerekiyor. Bu türde ki oruçlara niyet edileceği zaman, “Falanca kaza, keffaret ya da adak orucuna” diyerek orucu belirtmek gerekiyor.

Şafii mezhebine göre de nafile dışında ki bütün oruçlara geceleyin niyet etmek gerekiyor. İmsak vakti girene dek niyet edilmediyse o gün tutulan oruç geçerli sayılmaz. Nafile oruçlara da güneş tepe noktasına gelmeden önceye dek niyet etmiş olmak gerekiyor (Şirazi, el-Mühezzeb, I, 331 – 332).



Son Güncelleme: 09.03.2021 21:51
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