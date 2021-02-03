Distribütörlük nedir? Nasıl distribütör olunur?

Distribütör, her şirketin ürettiği veya o ülkedeki daha fazla bayiye tedarik ettiği bir ürünü teslim etmek için kullandığı bir aracıdır. Şirketler ürünlerini hızlı bir şekilde tanıtmak, dağıtmak ve bayileri aracılığıyla satışa sunmak istiyor. Daha detaylı anlatmak gerekirse;

Bir şirket, neden distribütör ağına gereksinim duyar?

” sorusuna yanıt arayalım.

-Şirket ürettiği milyonlarca ton ürünü küçük parçalar halinde distribütörlere taşıyamamakta, bu da potansiyel olarak çok maliyetli. Distribütörler bu ürünleri ekipleriyle birlikte dağıtır. Bu sayede tedarikçi firmalar, bölgede oluşturdukları büyük depoları toplu taşımacılık için kullanarak önemli lojistik maliyetlerden kurtulmaktadır. Buna ek olarak, üretici firma bir doğrudan dağıtım ekibi kurduğunda, çalışanları olarak maaş bazında onlarca satış temsilcisi tutmalıdır. Distribütörlerle çalışan şirketler, satış ekibini (alt yükleniciler) dış kaynak olarak kullanır, yani distribütörün satış ekibini kullanırlar.

Üretici, ürünü dağıtırsa, tüm bu ürünleri ayrı bir yerde depolamak ve dağıtıma hazır hale getirmek için ek depo masraflarını üstlenmelidir. Deponun tüm temel maliyetlerinin yanı sıra finansal ve personel maliyetleri de ek maliyet anlamına gelir. Üretici firma, distribütör ağı aracılığıyla bu masraftan kaçınır.

Bir distribütör ağı kullanarak üretici şirket, birçok bireysel müşteri hesabını değil, yalnızca bir distribütörün hesabını takip eder. Distribütör, sözleşmedeki koşulları karşıladığı sürece, yerinde işlemin hesaplanması, tahsilatı, riski ve karından sorumlu olacaktır.

Buna ek olarak, üreticiler, ürün satışları için ihtiyaç duyulan araçları ve çalışanlar tarafından kullanılan araçları güncellemek, el terminallerini ve diğer teknik ekipmanları güncellemek, depo sistemlerini güncellemek ve maliyetleri onarmak ve bakımını yapmak gibi birçok maliyetten tasarruf ederler.

Üreticiler bu kadar çok maliyet hesaplayarak bu tür satış, depolama ve diğer giderleri hesaplayabilirler. Yukarıdaki yazımızda distribütörler aracılığıyla iş sağladıklarını, bu da tasarruf sağlayan ve daha karlı hale geldiklerini açıklamaya çalıştık. Ancak elbette üreticiler karşılaştıkları her şirkete distribütör atamamaktadır. Üreticiler ve distribütörler de şartlar arıyor. Peki nasıl distribütör olunur? Şimdi açıklama zamanı.

* Bulunduğu ülkede/bölgede ana bayiler, alt bayiler ve satış temsilciliği sistemini kurabilecek yeteneğe sahip olması

* Bulunduğuülkede/bölged marka yaratabilecek kabiliyette olması

* Bayilerinin etkin bir şekilde çalışmasını takip edebilecek kabiliyeti olması

* Ürünlerin depolanması ve sevkiyatını sağlayabilmesi

* Personel eğitimi, reklam, tanıtım, fuar organizasyonlarını oluşturabilecek kabiliyeti olması

* Pazarlama tekniklerini etkin bir şekilde uygulatabilir olması

* Satış sonrası teknik destek ve müşteri memnuniyeti sağlaması

* Distribütörlük alacak şirketlerin; resmi gazete, vergi levhası, imza sirküsü, ortaklık gösteren karar defter öneği,

* Tüzel kişilerde ise ikametgâh belgesi ve kimlik fotokopisi belgelerini temin ediyor olabilmesi

Distribütörün faaliyetlerinin kapsamı, üretici veya tedarikçi ile imzalanan sözleşmeye bağlıdır. Bazı distribütörler stok ürünlerini satarken, diğer distribütörler siparişleri yalnızca tedarikçi şirketlere veya bölge müdürlüğüne iletir.

Distribütörler genellikle gerçekleşen veya aracılık satışlarından aldıkları komisyona göre ödeme alırlar.